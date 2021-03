Elisabeth Borne hospitalisée : la ministre "sous surveillance médicale"

La Covid-19 continue de contaminer ! Élisabeth Borne en fait la triste expérience. Testée positive le 14 mars dernier, la ministre du Travail est désormais hospitalisée.

L'info vient du ministère, dont le bureau est situé Rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement de Paris. Il révèle dans un communiqué publié ce lundi 22 mars 2021 qu'Élisabeth Borne "a été placée sous surveillance médicale dans un hôpital de la région parisienne". Son état de santé est quand même "en voie d'amélioration".

Le cabinet de la ministre de 59 ans se veut "rassurant". Ils précisent qu'"en lien avec la ministre et avec l'appui de son cabinet, Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'Insertion, et Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail, assurent la continuité des dossiers et du travail gouvernemental".

Élisabeth Borne a annoncé qu'elle avait contracté le virus sur Twitter. "Testée positive à la COVID-19, je continuerai d'exercer mes fonctions à distance. Malgré quelques symptômes, je me porte bien. Prenez soin de vous et de vos proches", écrivait-elle. Bien que malade, la ministre a souhaité respecter son agenda à la lettre, jusqu'à son hospitalisation.

Élisabeth Borne a ainsi suivi le sommet franco-espagnol du 15 mars 2021, ainsi que la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex le jeudi 18 mars.