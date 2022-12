Diaporama : Camille Lacourt : Son fils Marius au plus mal, Alice, à deux doigts de "pleurer", raconte son calvaire

7 / 14

Exclusif - Tatiana Silva et Camille Lacourt participent au Défi de l'Eau au profit de l'Unicef à la Piscine de Vanves le 15 octobre 2022. Tatiana Silva, ambassadrice de l'UNICEF France depuis 2018 et le quintuple champion du monde, Camille Lacourt à la piscine de Vanves à la rencontre d'une centaine d'enfants pour participer à plusieurs activités autour de l'eau dans le but de récolter un maximum de don pour Madagascar. Ce rassemblement sera l'occasion pour nos deux ambassadeurs de nager le premier kilomètre d'un défi collectif digital organisé sur Swimming Heroes, l'application officielle de la FFN. Ce défi verra s'affronter la Team Tatiana et la Team Camille du 15 octobre au 15 novembre dans l'objectif de nager le plus de kilomètres en équipe sur un mois pour débloquer des fonds en faveur des enfants de Madagascar. " Mon métier et mon implication auprès de l'UNICEF m'ont permis de me rendre compte des conséquences du dérèglement climatique et du manque d'accès à l'eau potable des populations vulnérables. Je suis honorée d'être marraine du Défi de l'Eau et d'ainsi poursuivre mon implication dans les programmes WASH que l'UNICEF déploie à Madagascar ", explique la nouvelle marraine du Défi de l'Eau, Tatiana Silva. En effet, dans le cadre d'une mission avec l'UNICEF, Tatiana Silva s'était rendue à Madagascar en 2018 pour rencontrer les enfants menacés par le changement climatique. La présentatrice météo poursuit ainsi son engagement pour sensibiliser le public français aux effets liés au changement climatique et à la menace qu'ils représentent pour les enfants vulnérables. De son côté, Camille Lacourt, après s'être rendu en Haïti en 2018 pour témoigner des difficultés rencontrées dans le pays mais aussi des progrès qui ont pu être réalisés grâce au partenariat de la FFN avec l'UNICEF France, sera pour la huitième fois consécutive parrain de cet événement solidaire. © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini