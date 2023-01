"Une soirée arrosée au vomi" : Camille Lacourt passe un réveillon compliqué avec son petit Marius

Tout le monde n'a visiblement pas passé le même réveillon du jour de l'An et certains n'ont pas eu la chance de profiter d'un bon repas et d'une soirée entre amis, à l'image de Camille Lacourt et sa compagne, Alice Detollenaere. Installés dans le sud de la France et plus précisément dans la belle ville de Marseille depuis plusieurs mois maintenant, les deux tourtereaux ont décidé de passer la fin d'année 2022 du côté de Saint-Marcel-sur-Aude, un petit village situé dans l'Aude. Une soirée qui s'annonçait plutôt tranquille, mais ces derniers temps, leur fils Marius (1 an) est malade est visiblement, il leur a mené la vie dure pendant les vacances.

Sur Instagram, le couple, qui se montre très actif et aime bien partager des moments de vie avec leurs abonnés, a publié un post commun dans lequel ils en disent un peu plus sur ce Nouvel An d'un genre un peu particulier. "On vous souhaite une bonne année ! Chez nous au 31, pas d'habits de paillettes mais une bonne bouffe avec notre mémé adorée", expliquent-ils en commentaire de plusieurs clichés de leur soirée en famille et au calme. On peut notamment voir le trio à table pour ce réveillon plutôt tranquille, mais qui s'est finalement avéré loin d'être de tout repos. "C'était pas non plus une soirée arrosée au champagne mais plutôt au vomi puisque notre Marius travaille à bloc son immunité", précisent-ils.

Il ne nous manquait plus que Jazz même si elle est la plus heureuse avec sa maman à La Réunion pour les fêtes

Malgré l'état de santé de Marius, il semblerait bien que Camille Lacourt et Alice Detollenaere ont particulièrement apprécié cette soirée. "Et vous savez quoi ? C'était certainement notre meilleur réveillon. L'impression d'être au bon endroit", ajoutent-ils, même si un regret de taille a quelque peu assombri cette soirée : "Il ne nous manquait plus que Jazz même si elle est la plus heureuse avec sa maman à La Réunion pour les fêtes, on est heureux pour elles."