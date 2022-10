Alice Detollenaere expose son corps après ses deux mastectomies : elle délivre un message fort en lingerie

Alice Detollenaere, une "warrior" pour les internautes

Touchés par ce joli message, les abonnés de la jeune femme lui ont adressé des messages de soutien. "Vous êtes une femme exceptionnelle et quel bonheur de vous voir si combattante, si heureuse et si belle à la fois", "Sublime et radieuse", "Une warrior Alice", "Tu peux continuer d'être mannequin lingerie car ton corps n'a pas changé", "Quelle beauté, élégance, et une beauté non ordinaire et lisse comme on peut en voir ! Bravo pour ton combat mené et tu peux être fière de ce que tu vois dans le miroir. Une magnifique femme".

En octobre 2021, Alice Detollenaere avait écrit une autobiographie Guérie par ton amour (éditions Leduc) dans laquelle elle avait dévoilé sans tabou son cancer du sein, sa mastectomie et le soutien de son compagnon Camille qui est toujours présent à ses côtés un an plus tard.