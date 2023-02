Camille Lacourt : Son fils Marius ne reconnaît plus sa maman, perdu face à un changement

C'est une nouvelle vie qui a commencé en septembre dernier et qui semble parfaitement se dérouler pour le moment. Après plusieurs années en région parisienne, Camille Lacourt et Alice Detollenaere ont pris la décision de s'installer à Marseille, un peu plus d'un an après la naissance de leur fils, Marius. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre", déclarait l'ancienne Miss Bourgogne quelques jours après le grand départ. Depuis, tout va pour le mieux et les deux tourtereaux ont su trouver leur équilibre dans cette ville si bouillonnante.

C'est donc principalement l'arrivée du petit Marius en juin 2021 qui a poussé Camille Lacourt et sa compagne a changé de décor, en optant pour le sud de la France et un environnement qu'ils estiment plus propice pour élever un enfant. Un changement qui a été suivi malheureusement par plusieurs épisodes difficiles. Marius a été bien malade ces derniers temps, mais qui semble sorti d'affaire. Quel enfant ne passe pas par ces phases nécessaires pour renforcer son système immunitaire ? "Ça y est, pour la première fois depuis 2 mois, il va enfin vraiment mieux. Comme il fait son immunité (lié à sa rentrée en crèche), il a été très malade et en pleine période d'épidémie, c'est pas idéal...", expliquait Alice Detollenaere il y a quelques semaines.

Il m'a fait la tête pendant une heure

Un petit garçon qui fait le bonheur de ses parents et qui n'en rate pas une. Ce mardi 31 janvier, il a bien fait rire ses parents, comme Alice Detollenaere l'a expliqué sur son compte Instagram. La jeune femme aime bien partager des moments de vie avec ses abonnés et ce coup-ci, elle se trouve dans sa voiture, au côté d'un Camille Lacourt visiblement très rieur, de même que leur fils, qui rigole à gorge déployée. Il n'en était pourtant pas ainsi juste avant, Marius ayant été perturbé par un changement du côté de sa maman."Ça y est, il rit enfin ! Je me suis maquillée et coiffée et aujourd'hui, mon bébé ne m'a pas reconnue. Il m'a fait la tête pendant une heure", raconte-t-elle, visiblement surprise que Marius ne l'ait pas reconnue plus tôt (la story est à retrouver dans le diaporama) !

Une petite scène de vie amusante pour Camille Lacourt et Alice Detollenaere, toujours aussi gagas de leur petit Marius !