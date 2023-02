"De la part de femmes..." : Alice, la compagne de Camille Lacourt, cette soirée précieuse qu'elle n'est pas près d'oublier

La vie de Camille Lacourt et Alice Detollenaere a totalement changé le 1er juin 2021, lorsque l'ancienne Miss Bourgogne a accouché du premier enfant du couple. Un petit garçon prénommé Marius et qui fait le bonheur de ses parents, qui ont décidé de changer complètement de vie pour son épanouissement. Installés en région parisienne depuis plusieurs années, les deux tourtereaux ont pris la décision d'aller migrer dans le sud de la France et plus précisément du côté de Marseille, où ils ont trouvé une belle maison. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre", a expliqué la jeune maman pour justifier leur déménagement.

Comme l'a récemment dit Camille Lacourt sur Instagram désormais, "C'est Marseille bébé" ! Une nouvelle vie dans un magnifique cadre et où les parents peuvent profiter à fond des beaux endroits qu'offre la ville pour faire du sport en famille. L'ancien nageur de 37 ans et sa compagne semblent très heureux dans cette nouvelle vie qu'ils ont choisie, mais élever un enfant, surtout lorsqu'il est en bas âge, requiert beaucoup de temps et d'énergie. Un travail au quotidien qui peut s'avérer usant physiquement, mais également mentalement. Très active sur Instagram, où elle est suivie par plus de 40 000 abonnés, Alice Detollenaere vient de publier un message à sa communauté dans lequel elle en dit plus sur son nouveau rôle de maman et les sacrifices qu'elle doit faire.

Depuis que je suis devenue maman, je ne sors plus, ou en tout cas pas sans ma moitié

Ce 23 février, la compagne de Camille Lacourt s'est offert une petite sortie entre filles du côté de Bordeaux. Une grande première depuis très longtemps, comme elle l'a raconté dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama). "Depuis que je suis devenue maman, je ne sors plus, ou en tout cas pas sans ma moitié. Hier, je me suis pomponnée pour sortir avec mes copines et j'ai tellement ri. Mais ce qui m'a infiniment touché, c'est qu'au moins 5 femmes que je ne connaissais pas m'on dit spontanément que j'étais jolie", se réjouit Alice Detollenaere, avant de poursuivre avec une pointe d'humour : "C'est sûr qu'au quotidien, avec mon jogging et ma poussette, on me le dis assez peu dans la rue".

Une belle soirée qui a fait beaucoup de bien au moral de la jeune maman. "De la part de femmes, c'était gratuit et désintéressé et c'était encore plus beau finalement. Moi qui crois fondamentalement en la solidarité féminine", conclut-elle joliment.