Camille Lacourt : La réaction hilarante de son fils Marius (1 an) au moment de sortir faire du sport !

Les premiers mois à Marseille se passent parfaitement bien pour Camille Lacourt et Alice Detollenaere, qui ont fait le choix de quitter la région parisienne pour s'installer dans le sud de la France. Une décision mûrement réfléchie et après plusieurs mois à faire des allers-retours entre les deux régions, ils ont trouvé la maison de leur rêve et se sont installés en septembre dernier. Un nouveau départ qui a été en grande partie poussé par l'arrivée dans leur vie en juin 2021 de leur fils, Marius, qui a forcément changé beaucoup de choses. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre", expliquait l'ancienne Miss Bourgogne au moment de justifier leur arrivée dans la cité phocéenne.

Et visiblement, Camille Lacourt et Alice Detollenaere ont fait le bon choix en décidant de s'installer à Marseille. Comme ils le montrent régulièrement sur leurs réseaux sociaux, les choses se passent bien et la qualité de vie offerte dans le sud de la France semble leur convenir à merveille. Ancienne star de la natation, le natif de Narbonne (Aude) est un grand sportif et ce n'est pas l'arrêt de sa carrière qui a changé cela. Il a en plus la chance d'être tombé sur une compagne qui est également très sportive et l'un de leur rituel consiste à aller courir ensemble en emmenant le petit Marius dans la poussette. C'est ce qu'ils ont fait ce 12 février, comme le champion l'a montré dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama).

Une sortie sportive qui a réussi à endormir Marius

Sur la première vidéo, on peut voir que Marius a déjà bien intégré cette petite routine, qui lui plait beaucoup. Lorsque son père lui dit qu'ils vont sortir faire un footing, on peut le voir imiter une personne en train de courir. Une petite séquence toute mignonne et qui a visiblement beaucoup plu à Camille Lacourt. Une sortie à trois dans les rues de Marseille aux effets apaisants pour le petit brun aux yeux bleus, qui s'est tout bonnement endormi, comme on peut le voir sur une autre vidéo.

Un beau moment en famille pour Camille Lacourt et son petit Marius, qui adore sortir courir avec ses parents !