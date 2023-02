"C'est Marseille bébé" : Camille Lacourt, loin de son ancienne vie parisienne, s'éclate dans le sud !

La vie est belle pour Camille Lacourt depuis le mois de septembre dernier. L'ancienne star de la natation a décidé d'opérer un changement de vie radical en déménageant. Une décision prise conjointe avec celle qui partage sa vie, Alice Detollenaere. Le couple, qui a eu la chance d'accueillir le petit Marius en juin 2021, avait de plus en plus de mal avec la vie parisienne. C'est pourquoi, ils ont décidé, après de nombreux allers-retours en train, de définitivement quitter l'Île-de-France pour s'installer à Marseille. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre", avait expliqué l'ancienne Miss Bourgogne au moment de justifier leur départ.

Un nouveau départ et un nouveau cadre de vie qui semblent parfaitement correspondre à Camille Lacourt et à sa petite famille. L'ancien nageur de 37 ans a l'air plus heureux que jamais, lui qui est originaire de Narbonne (Aude) et qui retrouve son sud adoré. Une transition un peu plus compliquée pour le petit Marius, longtemps malade en fin d'année, mais il semblerait que les choses aillent bien mieux désormais. L'adorable bébé a même la chance de pouvoir accompagner ses parents lors de leurs sorties footing dans les rues de Marseille, mais en ce 16 février, l'ex de Valérie Bègue a décidé de s'offrir une séance d'un autre niveau et il est parti en solitaire.

Courir dans les calanques, c'est un kiff qui se mérite...

Très actif sur Instagram, où il est suivi par près de 135 000 abonnés, le père de la petite Jazz est partie se faire une énorme séance de footing dans le massif des Calanques qui se situe au sud de la cité phocéenne. "C'est Marseille bébé", exulte Camille Lacourt, avant de dévoiler son objectif du jour : "Courir dans les calanques, c'est un kiff qui se mérite... 15 km et plus de 300 mètres de dénivelé positif". Il accompagne sa publication de deux beaux selfies et d'une vidéo prises en plein milieu de la calanque de Sugiton.