"Peu importe si tu prends du poids" : Camille Lacourt délivre un beau message à sa compagne, en plein doute

C'est une histoire qui semble faite pour durer entre Camille Lacourt et Alice Detollenaere. En avril 2019, l'ancienne star de la natation publie pour la première fois une photo de son couple sur Instagram et depuis, ils ne se quittent plus. Avec l'ancienne Miss Bourgogne, le champion de 37 ans a trouvé la femme de sa vie et ils n'ont pas mis longtemps à concrétiser cet amour en ayant leur premier enfant. Le 1er juin 2021, le petit Marius rejoint la famille et depuis, il ne cesse de faire le bonheur de ses parents.

Le couple a décidé en septembre dernier de quitter la région parisienne pour s'installer dans le sud de la France et plus précisément du côté de Marseille. Là-bas, ils ont trouvé une grande maison où Marius peut s'épanouir et où ils accueillent Jazz, la fille que Camille Lacourt a eue avec Valérie Bègue. Les derniers temps ont été assez compliqués pour le petit garçon, qui a été malade pendant un long moment, mais les soucis de santé semblent derrière eux et l'ancien nageur et sa belle profitent à fond de leur nouveau cadre de vie. Très portés sur le sport, le couple aime bien s'offrir des footings à trois, avec Marius dans la poussette. Malgré tout le sport qu'elle peut faire et son physique irréprochable, il semble pourtant qu'Alice Detollenaere soit en plein doute ces derniers jours.

Je serai toujours là pour te motiver à en perdre si tu as besoin. Sois comme tu as envie d'être

Sur son compte Instagram, la jeune maman a publié une story ce lundi 6 février où elle en dit plus sur ses interrogations récentes. "Je suis K.O. ces jours-ci et j'ai trop faim ! Je le disais hier à Camille car j'essaye quand même de faire attention sinon je pourrais manger toute la journée", s'inquiète Alice, avant d'en dire plus sur l'attitude rassurante du beau gosse : "Il m'a dit : 'Mais mon amour, il faut que tu manges si tu as faim ! Peu importe si tu prends du poids. Je serai toujours là pour te motiver à en perdre si tu as besoin. Sois comme tu as envie d'être'".

Un très beau message (à retrouver dans le diaporama) de la part de Camille Lacourt, qui a su être très rassurant auprès de celle qui partage sa vie. "Je l'aime tellement celui-là", conclut Alice Detollenaere, heureuse de pouvoir compter sur un compagnon aussi compréhensif.