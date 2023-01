Camille Lacourt s'éclate avec sa fille Jazz : adorable grande soeur pour Marius, images en famille au ski

La période des séjours au ski bat son plein actuellement et malgré les températures fraîchs, Camille Lacourt et sa petite famille ont bravé le froid pour se rendre à L'Alpe d'Huez (Isère), pour un évènement qui revient annuellement et ce n'est pas le Festival de cinéma. Pendant plusieurs jours on lieu les RMC Sport Games, une période pendant laquelle la célèbre chaîne de radio délocalise toutes ses équipes dans la station iséroise et l'ancienne star de la natation s'y est donc rendue pour le week-end, en compagnie de sa compagne, Alice Detollenaere et de leur fils, Marius (1 an), ainsi que de la fille qu'il a eue avec Valérie Bègue, Jazz (10 ans), qui passent régulièrement ses vacances avec son père.

Installés à Marseille depuis le mois de septembre dernier, Camille Lacourt a donc dû rechausser les chaussures d'hiver et enfiler sa doudoune pour passer quelques jours à L'Alpe d'Huez. Très actif sur Instagram, où il compte près de 135 000 abonnés, le beau gosse de 37 ans a partagé plusieurs jolis moments de cette escapade hivernale avec ses fans. On le voit notamment à table avec son petit Marius et les deux hommes profitent d'une bonne crêpe en extérieur. "Classique de la montagne", écrit le champion sur sa vidéo. Le petit brun aux yeux bleus semble parfaitement s'entendre avec sa grand soeur et les parents peuvent les laisser s'amuser ensemble un long moment. "Ça fait 45 minutes qu'ils sont comme ça...", écrit Camille Lacourt sur une vidéo où l'on peut voir les 2 enfants s'amuser dans la neige à quelques mètres (toutes les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Camille Lacourt fier de "l'oeuvre d'art" de Jazz

Résultat, la grande fille de l'ancien nageur a confectionné un petit bonhomme de neige, comme son père le montre fièrement. "L'oeuvre d'art de Jazz, elle est talentueuse ma fille", écrit-il avant d'ajouter : "Un autre grand classique." Après le repos, un peu d'action pour la petite famille, qui s'est essayée à la luge sur les pentes de L'Alpe d'Huez. "Classique numéro 3", prévient Camille Lacourt sur une vidéo où on peut voir Jazz et Marius tenter une descente à deux sans trop de maîtrise, avant que leur père ne les sauve d'une chute.

Un beau moment en famille pour Camille Lacourt et les siens, qui ont profité à fond de leur petit séjour à la montagne !