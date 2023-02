Diaporama : "C'est Marseille bébé" : Camille Lacourt, loin de son ancienne vie parisienne, s'éclate dans le sud !

1 / 13 "C'est Marseille bébé" : Camille Lacourt, loin de son ancienne vie parisienne, s'éclate dans le sud !

2 / 13 Camille Lacourt s'éclate depuis son arrivée à Marseille en septembre dernier. Camille Lacourt - Lancement du programme estival "Savoir nager" à la piscine de Villetaneuse. © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

3 / 13 L'ancien nageur a décidé de quitter la région parisienne pour emménager à Marseille, afin d'élever au mieux son fils Marius, qu'il a eu avec sa conjointe, Alice Detollenaere. Exclusif - Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere - De nombreuses personnalités sont venues assister au dîner de gala annuel de l'Institut Rafaël-Santé intégrative au Pavillon Gabriel à Paris le 8 novembre 2022. L'institut Rafaël est le 1er centre européen de santé intégrative qui accompagne, gratuitement les patients et leurs aidants, pendant et après le cancer, avec un déploiement sur les maladies chroniques au travers d'un programme dédié. Depuis son ouverture, début 2019, l'institut a accueilli 3200 patients, offert et évalué 52.000 soins. L'appel aux dons qui a eu lieu lors du 4e dîner de Gala annuel,le 8 novembre 22, permettra de pérenniser la gratuité des soins pour des centaines de patients pour l'année à venir." LA SANTÉ INTÉGRATIVE POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES CHRONIQUES - 20 Millions de personnes atteintes concernées en France. L'Institut Rafaël lance un programme pilote d'accompagnement des maladies chroniques. © Jacques Bensoussan / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

4 / 13 Le beau gosse s'est offert une belle sortie sportive le 16 février dernier, en plein milieu du massif des Calanques. Exclusif - Tatiana Silva et Camille Lacourt participent au Défi de l'Eau au profit de l'Unicef à la Piscine de Vanves le 15 octobre 2022. Tatiana Silva, ambassadrice de l'UNICEF France depuis 2018 et le quintuple champion du monde, Camille Lacourt à la piscine de Vanves à la rencontre d'une centaine d'enfants pour participer à plusieurs activités autour de l'eau dans le but de récolter un maximum de don pour Madagascar. Ce rassemblement sera l'occasion pour nos deux ambassadeurs de nager le premier kilomètre d'un défi collectif digital organisé sur Swimming Heroes, l'application officielle de la FFN. Ce défi verra s'affronter la Team Tatiana et la Team Camille du 15 octobre au 15 novembre dans l'objectif de nager le plus de kilomètres en équipe sur un mois pour débloquer des fonds en faveur des enfants de Madagascar. " Mon métier et mon implication auprès de l'UNICEF m'ont permis de me rendre compte des conséquences du dérèglement climatique et du manque d'accès à l'eau potable des populations vulnérables. Je suis honorée d'être marraine du Défi de l'Eau et d'ainsi poursuivre mon implication dans les programmes WASH que l'UNICEF déploie à Madagascar ", explique la nouvelle marraine du Défi de l'Eau, Tatiana Silva. En effet, dans le cadre d'une mission avec l'UNICEF, Tatiana Silva s'était rendue à Madagascar en 2018 pour rencontrer les enfants menacés par le changement climatique. La présentatrice météo poursuit ainsi son engagement pour sensibiliser le public français aux effets liés au changement climatique et à la menace qu'ils représentent pour les enfants vulnérables. De son côté, Camille Lacourt, après s'être rendu en Haïti en 2018 pour témoigner des difficultés rencontrées dans le pays mais aussi des progrès qui ont pu être réalisés grâce au partenariat de la FFN avec l'UNICEF France, sera pour la huitième fois consécutive parrain de cet événement solidaire. © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

5 / 13 " C'est Marseille bébé", a-t-il éxulté, après 15 km de distance et plus de 300 mètres de dénivelé positif. Exclusif - Tatiana Silva et Camille Lacourt participent au Défi de l'Eau au profit de l'Unicef à la Piscine de Vanves le 15 octobre 2022. Tatiana Silva, ambassadrice de l'UNICEF France depuis 2018 et le quintuple champion du monde, Camille Lacourt à la piscine de Vanves à la rencontre d'une centaine d'enfants pour participer à plusieurs activités autour de l'eau dans le but de récolter un maximum de don pour Madagascar. Ce rassemblement sera l'occasion pour nos deux ambassadeurs de nager le premier kilomètre d'un défi collectif digital organisé sur Swimming Heroes, l'application officielle de la FFN. Ce défi verra s'affronter la Team Tatiana et la Team Camille du 15 octobre au 15 novembre dans l'objectif de nager le plus de kilomètres en équipe sur un mois pour débloquer des fonds en faveur des enfants de Madagascar. " Mon métier et mon implication auprès de l'UNICEF m'ont permis de me rendre compte des conséquences du dérèglement climatique et du manque d'accès à l'eau potable des populations vulnérables. Je suis honorée d'être marraine du Défi de l'Eau et d'ainsi poursuivre mon implication dans les programmes WASH que l'UNICEF déploie à Madagascar ", explique la nouvelle marraine du Défi de l'Eau, Tatiana Silva. En effet, dans le cadre d'une mission avec l'UNICEF, Tatiana Silva s'était rendue à Madagascar en 2018 pour rencontrer les enfants menacés par le changement climatique. La présentatrice météo poursuit ainsi son engagement pour sensibiliser le public français aux effets liés au changement climatique et à la menace qu'ils représentent pour les enfants vulnérables. De son côté, Camille Lacourt, après s'être rendu en Haïti en 2018 pour témoigner des difficultés rencontrées dans le pays mais aussi des progrès qui ont pu être réalisés grâce au partenariat de la FFN avec l'UNICEF France, sera pour la huitième fois consécutive parrain de cet événement solidaire. © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

6 / 13 Camille Lacourt accompagne sa publication de deux beaux selfies et d'une vidéo prises en plein milieu de la calanque de Sugiton. Exclusif - Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere - Hotel Peninsula poursuit son engagement dans la lutte contre le cancer du sein à l'occasion de la campagne annuelle mondiale Octobre Rose avec la soirée de gala au profit de l'association "Europa Donna France". Paris, le 29 septembre 2022 © Christophe Clovis-Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Clovis-Bellak/Bestimage

7 / 13 Loin de la grisaille parisienne, Camille Lacourt s'éclate à Marseille, où il semble déjà avoir trouvé tous ses repères ! Camille Lacourt - Projection du film "Dune" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 6 septembre 2021. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

8 / 13 Info du 4 janvier 2022 - Alice Detollenaere va bientôt subir une ablation du sein - Exclusif - Le nageur Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere lors de la soirée de gala de l'Institut Rafaël, maison de l'après Cancer, au Pavillon Gabriel à Paris le 13 décembre 2021. © Erez Lichtfeld / Bestimage © BestImage

9 / 13 Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) lors du déjeuner d'affaires "Edition Spéciale Femmes" de la 5ème édition du Chinese Business Club à l'occasion de la journée internationales des droits des femmes au Pavillon Cambon Potel et Chabot, à Paris, France, le 9 mars 2020. M.Bellucci a été élue "Femme de l'Année 2020". Le Chinese Business Club, créé à Paris par H.Parisot a pour vocation de développer et renforcer les liens économiques et amicaux entre la Chine et la France et de multiplier les investissements bilatéraux.La plupart des sociétés chinoises sont présentes aux déjeuners officiels du Chinese Business Club. Tous les secteurs d’activités sont concernés: univers du luxe, agroalimentaire, laboratoires pharmaceutiques, aéronautique, industrie lourde, tourisme, ... Sont également présents des ambassadeurs de pays africains et européens, des fonds d’investissements chinois, des agences réceptives spécialisées dans les riches touristes asiatiques en France, des diplomates et de nombreux conseillers du Consulat et de l’Ambassadeur de Chine. Par son influence, le Chinese Business Club joue depuis sa création en 2012 un rôle décideur majeur dans la coopération économique franco-chinoise. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage

10 / 13 Exclusif - Le nageur Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere lors de la soirée de gala de l'Institut Rafaël, maison de l'après Cancer, au Pavillon Gabriel à Paris le 13 décembre 2021. © Erez Lichtfeld / Bestimage © BestImage, Erez Lichtfeld

11 / 13 Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) dans les tribunes lors du match de championnat de Ligue 1 Conforama opposant le Paris Saint-Germain (PSG) aux Girondins de Bordeaux au Parc des Princes à Paris, France, le 23 février 2020. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

12 / 13 Exclusif - Camille Lacourt, Bernard Montiel - De nombreuses personnalités sont venues assister au dîner de gala annuel de l'Institut Rafaël-Santé intégrative au Pavillon Gabriel à Paris le 8 novembre 2022. L'institut Rafaël est le 1er centre européen de santé intégrative qui accompagne, gratuitement les patients et leurs aidants, pendant et après le cancer, avec un déploiement sur les maladies chroniques au travers d'un programme dédié. Depuis son ouverture, début 2019, l'institut a accueilli 3200 patients, offert et évalué 52.000 soins. L'appel aux dons qui a eu lieu lors du 4e dîner de Gala annuel,le 8 novembre 22, permettra de pérenniser la gratuité des soins pour des centaines de patients pour l'année à venir." LA SANTÉ INTÉGRATIVE POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES CHRONIQUES - 20 Millions de personnes atteintes concernées en France. L'Institut Rafaël lance un programme pilote d'accompagnement des maladies chroniques. © Jacques Bensoussan / Bestimage © BestImage, Jacques Bensoussan