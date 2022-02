Camille Lou : Son compagnon Romain Laulhé approché... par une "nymphomane" !

Depuis novembre 2020, lorsque la belle a officialisé son couple, Camille Lou et Romain Laulhe ne se quittent plus. La comédienne et son amoureux sportif ont même emménagé ensemble, avec Praia, le Staffordshire bull terrier du charmant blond, et Nuts, son petit Spitz à elle. Une vie a quatre paisible qui les comble de bonheur... qu'une inconnue aurait pu briser.

Sur les réseaux sociaux, le surfeur professionnel publie quelques photos de lui dans les vagues, été comme hiver, ou encore dans les bras de sa douce Camille Lou. Vendredi 24 février 2022, pas de selfie en amoureux ni de vidéo sur sa planche. Romain Laulhe se saisit de son compte Instagram afin de partager en story une capture d'écran d'un message qu'il a reçu. Il s'agit d'une jeune femme qui semble être à la recherche de sa moitié...

"Je sais, mon message est peut-être trop spécifique, mais ma soeur a trouvé un homme gentil ici et ils se sont mariés. Alors, que diriez-vous de moi ?", peut-on déjà lire. Des premières lignes qui donnent suite à une présentation de cette mystérieuse inconnue. "J'ai 27 ans, je m'appelle Anna et je viens de Roumanie, poursuit-elle. Je connais également les langues anglaise et russe." Enfin, c'est là que le message prend une autre tournure : "Et j'ai une maladie spécifique nommée nymphomanie. Qui sait ce que c'est peut me comprendre. Mieux vaut le dire immédiatement. Ah oui, ma cuisine est très savoureuse !" Visiblement consciente que ses mots pourraient prêter à confusion, cette fameuse Anna fait une précision de taille : "Je suis une vraie fille, pas une prostituée et à la recherche d'une relation sérieuse et chaude."

Romain Laulhe n'est pas né de la dernière pluie : il a flairé l'arnaque. Et puis, surtout, il n'est pas un coeur à prendre. C'est la raison qui l'a poussé à partager publiquement ce message pour le moins inattendu. En légende, le sportif de 36 ans se contente de s'en amuser. "Ce genre de mail", écrit-il avec l'émoji d'une main au bout des doigts qui se rejoignent, en référence à la gestuelle italienne utilisée dans certaines circonstances. De son côté, Camille Lou, trop occupée à vivre pleinement son bonheur, ne s'est pas exprimée.