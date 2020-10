Camping Paradis : Une star des Mystères de l'amour au casting

L'équipe de Camping Paradis fait une fois de plus le plein de guests. Le tournage de la série de TF1 a repris en août dernier, pour le plus grand bonheur de Laurent Ournac et du reste de l'équipe. Et pour la nouvelle saison, ils réservent de belles surprises aux fans. Jeudi 1er octobre 2020, ils ont découvert une autre personnalité qui a été invitée à jouer dans le programme.

Il s'agit de... Patrick Puydebat ! L'acteur de 49 ans a en effet fait quelques infidélités aux Mystères de l'amour pour tourner Camping Paradis. C'est un postant une photo sur laquelle on l'aperçoit en train de tourner avec la belle Linda Hardy (Miss France 1992) qu'il a annoncé la bonne nouvelle. "Bientôt sur vos écrans", a-t-il simplement écrit en légende de sa publication.

Très vite, les abonnés de Patrick Puydebat l'ont félicité pour ce nouveau projet. Et ils ont fait savoir qu'ils avaient hâte de le découvrir dans Camping Paradis.