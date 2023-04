Le plus "relou" ? : Patrick Puydebat balance sur un autre acteur des Mystères de l'amour

En mai 1992, les Français découvraient un groupe de jeunes acteurs talentueux dans la sitcom à succès Hélène et les garçons. Parmi eux, Patrick Puydebat, l'interprète de Nicolas Vernier. Aujourd'hui, l'homme est âgé de 51 ans et continue de jouer ce rôle qui lui a changé la vie. Il a notamment brillé dans les trois autres séries dérivées : Le Miracle de l'amour, Les Vacances de l'amour et Les Mystères de l'amour.

S'il est encore actif aujourd'hui, Patrick Puydebat ne l'aurait pas parié une seule seconde. En 2021, sur le plateau de l'émission C à vous, il avouait être un très mauvais élève et ne pas du tout prendre au sérieux ce métier. Un trait de caractère qui a bien failli lui jouer des tours, d'autant plus qu'il se laisse facilement perturber par ses collègues. Interrogé par nos confrères du magazine Public le 7 avril dernier, le comédien est revenu sur quelques souvenirs de tournage. Très proche de ses collègues, il a assuré que l'ambiance avait toujours été excellente, quitte à parfois faire tourner les réalisateurs en bourrique. Mais qui était donc "l'acteur le plus relou en tournage" ? "Pour les réalisateurs, je dirais Sébastien Roch (interprète de Christian dans la série, ndrl). Parce qu'il n'arrête pas de faire marrer tout le monde tout le temps, il a un humour décapant, donc forcément ça chahute un peu", a-t-il immédiatement révélé.

Je n'ai aucune aspiration à la gloire

D'ailleurs, tout comme Patrick Puydebat, Sébastien Roch continue lui aussi d'exercer son rôle de Christian. Interrogé sur la longévité de leurs personnages, le grand blond s'est dit extrêmement fier de pouvoir encore se glisser dans la peau de Nicolas, plus de trente ans après le lancement de la série d'origine. "Durer, ce n'est pas facile dans ce métier. C'est incroyable que les gens ne soient pas lassés !", a-t-il expliqué avec ferveur.

Pleinement épanoui, celui qui est marié à une certaine Magali ne cherche pas à creuser encore plus sa carrière. "J'ai fait d'autres choses, notamment avec Jean-Pascal Zadi que j'aime beaucoup. Mais je me fous totalement de faire du cinéma en soi, je n'ai aucune aspiration à la gloire. Je serais heureux si j'en faisais, mais je ne suis pas malheureux du tout", a-t-il conclu. Voilà qui est clair !