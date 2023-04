Diaporama : Le plus "relou" ? : Patrick Puydebat balance sur un autre acteur des Mystères de l'amour

Ensemble, ils jouent actuellement dans la série Les Mystères de l'amour. Exclusif - Patrick Puydebat - Reprise du tournage de la série "Les Mystères de l'amour" à Cergy-Pontoise (Val d'Oise) après 2 mois d'arrêt dû au confinement en pleine épidémie de Coronavirus Covid-19 le 14 mai 2020. Tous les acteurs et actrices ont passé des tests et une prise de température est effectuée chaque jour. Bien évidemment ils portent tous des masques et seuls les comédiens sont autorisés à les enlever pendant le tournage des scènes et enfin aucune scène de baiser n'est autorisée. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

