Patrick Puydebat marié à sa belle Magali : il fait une révélation très intime sur leur couple

Patrick Puydebat est un homme heureux. Le comédien incarne toujours le rôle de Nicolas dans Les Mystères de l'amour, le même personne avec lequel il a débuté il y a trente ans dans Hélène et les garçons. Dans la vie privée, Patrick Puydebat est tout aussi épanoui. Et surtout depuis 2020, l'année où il a fait la rencontre de Magali, sa compagne chirurgienne-dentiste de 46 ans. "J'ai de très bons amis depuis longtemps à Bruxelles et je venais souvent les voir. Ils avaient des amis en commun avec Magali", avait-il expliqué lors d'une interview pour La Dernière Heure.

Peu de temps après, ils ont passé le confinement ensemble dans la maison de l'acteur en Normandie, où la magie a opéré. À tel point qu'en mai dernier, le magazine Ici Paris nous apprenait que Patrick Puydebat et Magali s'étaient mariés dans le secret le 28 août 2021. "En toute simplicité, en petit comité. C'était intime et champêtre", avait rapporté Patrick Puydebat. Ils vivent depuis ensemble à Bruxelles et avec le fils de Magali, un jeune adolescent de 15 ans. "Elle est belle et intelligente, indépendante. Et on aime tous les deux beaucoup faire la cuisine, on ne fait que manger ! Le mariage, c'était vraiment juste pour le kif, et aussi pour faire comprendre à son fils que je n'étais pas seulement de passage", a-t-il expliqué lors d'une interview pour Public, parue ce vendredi 7 avril.

J'ai du mal à m'imaginer dans les couches

De son côté, Patrick Puydebat n'est jamais devenu père. Mais non pas par conviction. "C'est un concours de circonstances, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver", a-t-il fait savoir sur le sujet. D'ailleurs, un petit bébé pourrait à tout moment rejoindre la jolie famille de l'acteur et son épouse. "Même si j'ai du mal à m'imaginer dans les couches à 52 ans, ma femme est plus jeune que moi et on ne fait rien pour que ça n'arrive pas !", a-t-il confié, en toute transparence. En attendant, Patrick Puydebat est bien heureux de se consacrer à son beau-fils. "En tout cas, j'adore son fils. On a une relation de copain surtout, mais je l'aide aussi beaucoup à faire ses devoirs, je kiffe aller aux réunions parents-profs... Je suis ravi d'avoir ce gosse dans ma vie", a-t-il indiqué avec tendresse.