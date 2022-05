Patrick Puydebat s'est marié dans le plus grand secret !

Patrick Puydebat s'est marié dans le plus grand des secrets. Le comédien des Mystères de l'amour a épousé sa compagne Magali, comme nous l'apprennent nos confrères d'Ici Paris, ce mercredi 18 mai 2022. Le célèbre Nicolas d'Hélène et les garçons, qui fêtera ses 51 ans au mois de juillet prochain, s'est marié l'été dernier à cette chirurgienne-dentiste de 46 ans qui fait battre son coeur depuis un moment déjà. Le couple s'est rencontré "de la façon la plus simple du monde" a fait savoir le comédien à La Dernière Heure. "J'ai de très bons amis depuis longtemps à Bruxelles et je venais souvent les voir. Ils avaient des amis en commun avec Magali", a-t-il ajouté à propos de son épouse, installée dans la capitale belge.

Après quelques rencontres, Patrick Puydebat tombe finalement sous le charme de Magali qui, elle, mettra un peu plus de temps. "J'ai essayé d'avoir ses coordonnées... Elle m'a jeté comme un chien", a-t-il reconnu. Après avoir ramé pour la séduire, l'acteur des Mystères de l'amour va passer le confinement avec Magali, dans sa maison en Normandie. Et si le médecin, mère de famille, a d'abord redouté de se lancer dans une histoire, en raison de sa notoriété, elle s'est finalement lancée. Et le 28 août dernier, leur amour a été scellé par une union. "En toute simplicité, en petit comité. C'était intime et champêtre", a confié l'acolyte d'Hélène Rollès.

Un cliché très cliché

Le couple partage parfois quelques clichés de son bonheur. Le 28 juillet dernier, à un mois de leur mariage, Patrick Puydebat a ainsi dévoilé une photo aux côtés de sa fiancée. On peut y voir les tourtereaux à la plage, avec le soleil qui se couche en fond. Un cliché qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes. "Le cliché dégoulinant", a écrit une abonnée amusée. "Les vacances de l'amour", a publié un autre. "Il manque plus que le dauphin dans le fond", a quant à elle écrit sa collègue Carole Dechantre (qui joue Ingrid dans Les Mystères de l'amour). Le couple a pu profiter largement de vacances en Guadeloupe qu'il n'est pas près d'oublier.