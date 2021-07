Patrick Puydebat bientôt marié à Magali ? Cet accident improbable qui les a rapprochés

Il y a sept ans, Patrick Puydebat a quitté Paris pour s'installer dans une maison en Normandie où il jouit d'un grand jardin et d'une piscine. Après avoir partagé sa vie avec une certaine Caroline, le comédien profite désormais de son petit coin de paradis avec Magali, une jolie blonde de 45 ans qui officie en tant que chirurgienne-dentiste.

Entre Patrick Puydebat et Magali, ce fut une évidence dès leur première rencontre à Bruxelles, où habite la jeune femme. Pourtant, ce n'est qu'un certain temps plus tard que le destin les a réunis encore une fois, au moment où la pandémie de Covid-19 a terrassé la planète. "À la veille du premier confinement, je l'ai recroisée par hasard à Paris et je lui ai proposé de nous rejoindre chez moi en Normandie. J'avais également invité un couple d'amis. Elle est venue avec son fils Mattéo, qui vient d'avoir 14 ans. C'est parti comme ça", a révélé le complice d'Hélène Rollès lors d'une interview pour Gala.

Chez Patrick Puydebat, malgré l'ambiance morose qui règne à travers le monde, le confinement est alors apparu comme une véritable parenthèse enchantée. Du moins, jusqu'à ce que sa belle Magali ne se fasse attaquer... par un bélier ! "C'est un animal qui n'est pas dangereux d'ordinaire, mais ce jour-là, il l'a blessé au bras droit. Et ce qui n'était qu'un incident est devenu un problème handicapant. Elle s'est fait opérer et encore aujourd'hui, elle ne peut toujours pas exercer son métier", s'est-il désolé.

Un mal pour un bien étant donné que cette mésaventure leur a finalement permis de concrétiser leur coup de coeur : "Forcément, ça nous a rapprochés : au fil du temps, on s'est attachés l'un à l'autre, et l'été dernier, nous nous sommes déclarés."

Le mariage on y pense

Patrick Puydebat confie aujourd'hui, à l'aube de ses 50 ans, avoir "rarement été aussi heureux qu'en ce moment", et ce en dépit de la distance qui les éloigne parfois. Car oui, Magali est amenée à retourner à Bruxelles et le comédien à se rendre à Paris pour les besoins du tournage des Mystères de l'amour. Une situation qui ne leur fait pas peur, eux qui envisagent déjà de passer à l'étape supérieure. "Le mariage, on y pense. On en parle, c'est dans l'air", a fait savoir Patrick Puydebat.