Patrick Puydebat – Avec Caroline, il a déjà une grande famille : "On est 11 !"

Entre le tournage de la série Les Mystères de l'amour et son nouveau projet télévisé Hors saison, Patrick Puydebat a un agenda bien rempli... Interviewé par le magazine Voici, celui qui interprétait Nicolas dans la série Hélène et les garçons en dit un peu plus sur sa nouvelle vie. En couple depuis six ans avec Caroline, Patrick a déménagé dans le Nord de la France. Il raconte : "Aujourd'hui, j'ai un appartement à Lille, une jolie maison en Normandie, une belle voiture et, depuis six ans, une femme de dix-neuf ans de moins que moi. Ça va !"

Avec les moutons et le chat, on est 11 !

Pacsé avec sa chérie (qui travaille en tant qu'assistante de production), le beau blond coule des jours heureux à la campagne entouré d'une famille nombreuse pas comme les autres. "J'ai un bélier et trois brebis. Ils s'appellent Johnny B. Good, Abigaëlle, Noisette et Chicorée", a-t-il confié à Voici. À 48 ans, l'acteur s'est construit une véritable bulle de bonheur en allant s'installer au vert, loin du tumulte parisien. Il révèle : "À la campagne, tout est plus simple. Au tabac, on sait ce que je fume, chez le caviste, on sait ce que je bois. Et on ne me parle pas du tout de mon rôle de Nicolas."

La famille de Patrick s'est d'ailleurs récemment agrandie comme il le confiait le 14 octobre 2019 sur Instagram. Non, Caroline n'a pas donné naissance à un enfant. En réalité, Patrick a fait l'acquisition de quatre poulets offerts par son ex-amoureuse Hélène Rollès. En légende de sa publication, il écrit : "Bon ben voilà ! Hélène a réussi à me fourguer ses poulets ! Avec les moutons et le chat, on est 11 !"

Qui sait, Caroline et Patrick auront peut-être bientôt envie d'ajouter un membre dans leur famille, avec (cette fois) un beau bébé ?