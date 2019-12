Patrick Puydebat raconte son histoire d'amour secrète avec Hélène Rollès

Ancien bourreau des coeurs dans la série Hélène et les garçons, Patrick Puydebat (48 ans) revient sur une relation secrète qu'il a entretenue avec l'une des actrices emblématiques de la sitcom. Âgé de 21 ans à l'époque, celui qui interprète Nicolas dans la fiction reconnaît avoir connu un grand succès auprès des jeunes femmes. Interviewé par le magazine Voici, il raconte : "On était un peu les Beatles. Au MIP, à Cannes, on avait deux gardes du corps chacun. Et à Paris, des filles dormaient en bas de chez moi." Beau gosse irrésistible pour toute une génération de jeunes femmes, il raconte avoir été un grand séducteur et avoir bien profité de sa notoriété. "Sur le tournage des Vacances de l'amour, c'était l'orgie. (...) À côté, L'Ile de la tentation, c'était L'Ile aux enfants. On tournait aux Antilles, on vivait à poil, on était bronzés, et comme je faisais beaucoup de wakeboard, j'étais foutu comme un Dieu grec... J'en ai bien profité !"

Il y a prescription, maintenant...

Pourtant une seule jeune femme réussit à faire fondre le coeur du Don Juan... Hélène Rollès, star de la série. Il confie : "Après des débuts conflictuels, la réalité a fini par rattraper la fiction. Mais bon, on était jeunes, il y a prescription, maintenant..." Une relation tenue secrète qui n'aurait jamais dû voir le jour. En effet au départ, Hélène ne supportait pas le manque de professionnalisme de son collègue pendant les tournages. Immature à ses débuts dans la série, il déclare : "Je connaissais à peine mes textes, j'étais vraiment un branleur."

C'est l'alchimie totale

Même s'ils ne sont plus amoureux, Patrick et Hélène ont gardé de vrais liens d'amitié. Interviewé en 2016 par Télé Z, l'acteur déclarait : "C'est l'alchimie totale, c'est une soeur, notre relation est parfaite. On a dépassé tous les stades de l'amitié, elle connaît mes parents, je connais les siens, on passe des week-ends ensemble. C'est quelqu'un de ma famille."

À l'occasion de l'anniversaire d'Hélène (qui fête ses 53 ans le 20 décembre 2019), Patrick a bien sûr adressé un tendre message à son ancienne amoureuse. Sur Instagram, il a posté une photographie de l'actrice en ajoutant : "Joyeux Anniversaire ma choupette."

Des ex inséparables à la vie comme à l'écran puisque les deux acteurs depuis 2011 les stars le la série Les Mystères de l'amour sur TMC.