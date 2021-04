Hélène et les garçons - Patrick Puydebat recruté grâce à Hélène Rollès : révélations "scandaleuses"

En 1992, l'aventure d'Hélène et les garçons commençait sur TF1. Pendant un peu plus de deux ans, la célèbre sitcom française a raconté les histoires sentimentales de ce groupe d'étudiants dont faisait partie Hélène Rollès, dans le rôle du personnage principal. Avant de commencer le tournage, la comédienne a eu son mot à dire sur le casting. Et plus particulièrement sur celui qui allait être son partenaire de jeu pendant de longues années, Patrick Puydebat.

"On a d'abord fait le casting des filles parce que ça, c'est ma spécialité. Et pour les garçons, je n'étais pas très compétent. Donc j'ai pris une série de garçons et j'ai fait venir les filles et chacune a choisi son garçon. Donc c'est Hélène qui a choisi Patrick !", a révélé Jean-Luc Azoulay, le créateur d'Hélène et les garçons et autres séries d'AB Productions, dans Touche pas à mon poste. Et de préciser les mots d'Hélène Rollès à l'époque : "Ouais j'aime bien celui-là, il est pas mal !"

Une révélation à laquelle personne ne s'attendait. "C'est énorme !", a d'ailleurs commenté Cyril Hanouna. Mais, Patrick Puydebat quand à lui, également présent sur le plateau, est quelque peu tombé des nues. "C'est scandaleux ! Ce n'est pas énorme, c'est scandaleux ! Imagine l'inverse aujourd'hui", a-t-il lâché.

Hélène Rollès a en tout cas dû regretter son choix lors des premiers tournages, tant elle ne s'entendait pas avec l'interprète de Nicolas. "Je ne le supportais pas ! Je ne comprenais pas qu'il débarque sans apprendre son texte ou qu'il s'endorme pendant les prises. Il faisait perdre son temps à toute l'équipe. Mais comme c'est un vrai gentil, on a réussi à s'entendre. Je l'ai recadré et ça s'est arrangé !", a-t-elle confié récemment à Télé Star. Les deux acteurs ont même fini par se fréquenter un temps avant de décider de rester bons amis.