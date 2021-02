Hélène Rollès ne supportait pas Patrick Puydebat au début : "Je l'ai recadré"

En 1992, le public a découvert l'un des couples phare de la télévision, dans Hélène et les garçons : Hélène et Nicolas. A l'écran, les deux acteurs qui avaient 26 et 21 ans à l'époque s'aimaient devant les caméras. S'ils ont fini par vivre une véritable histoire d'amour, Hélène Rollès et Patrick Puydebat ne se supportaient pas au départ.

On imagine que c'est difficile de jouer des scènes de couple quand on n'apprécie que peu son partenaire à l'écran et pourtant, c'est ce qu'ont fait Hélène Rollès et Patrick Puydebat au départ. L'actrice de 54 ans était très consciencieuse et ce n'était pas le cas de l'interprète de Nicolas. "Je ne le supportais pas ! Je ne comprenais pas qu'il débarque sans apprendre son texte ou qu'il s'endorme pendant les prises. Il faisait perdre son temps à toute l'équipe. Mais comme c'est un vrai gentil, on a réussi à s'entendre. Je l'ai recadré et ça s'est arrangé ! (Elle rit.)", a-t-elle confié à Télé Star. Et Patrick Puydebat d'ajouter : "Je l'agaçais profondément... et légitimement ! Hélène a toujours été très pro, alors que j'étais une sorte de Zébulon qui ne connaissait pas son texte et arrivait en retard après une nuit blanche. Puis, comme nous fréquentions plus les techniciens que les comédiens, nous nous sommes retrouvés dans les mêmes soirées et ça nous a rapprochés."

Hélène Rollès et Patrick Puydebat ont en effet fini par se mettre en couple et ont vécu une belle idylle. Une situation à laquelle l'acteur de 49 ans ne s'attendait pas : "Il y a eu plein de couples à l'écran qui ne le sont pas devenus dans la vie. Nous étions des jeunes gens dans la fleur de l'âge, ensemble H24, alors forcément, il se passait des trucs. C'est la même chose dans toutes les professions !"

Aujourd'hui, Hélène Rollès et Patrick Puydebat sont toujours aussi proches, mais amicalement. Et chacun l'assure, ils seront là l'un pour l'autre à n'importe quel moment.