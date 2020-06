Les Mystères de l'amour violemment attaquée, la réponse cash du producteur

Depuis janvier 2014, Magali Semetys incarnait la capitaine Marie Dumont. Mais dans l'épisode des Mystères de l'amour diffusé le 7 juin 2020 sur TMC, le public a découvert que le personnage était muté dans le Sud. Après les interrogations du public, l'actrice a répondu aux interrogations de ses fans sur Facebook et à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs. Et elle n'a pas mâché ses mots. Interrogé par Voici, le producteur Jean-Luc Azoulay lui a donc répondu.

Magali Semetys a tout d'abord regretté que son rôle n'ait pas évolué au fil des saisons. Jean-Luc Azoulay a donc rappelé que c'était "un personnage annexe" et que les vedettes étaient Hélène, Nicolas ou José. Concernant les scénarios que la jeune femme jugeait "nuls" et "absurdes", le producteur a répliqué : "Elle n'a rien compris ! Ça marche, on a encore fait 700 000 téléspectateurs dimanche dernier. C'est une série avant tout amusante et sentimentale. Ça s'appelle Les Mystères de l'amour. C'est de la bonne humeur, c'est comme Hélène et les garçons et tout ce que j'ai fait ! On ne se prend pas la tête. C'est une série qui est un peu en dehors de la réalité."

Magali Semetys a aussi pointé du doigt les histoires sexuelles trop nombreuses à son goût. "Ça s'appelle Les Mystères de l'amour pas Les Mystères du sexe ! Il y a beaucoup de comédie, c'est du vaudeville. Quand il y a des histoires de sexe, il y a beaucoup de comédie. Quand José vit avec ses deux femmes, ce n'est pas un truc malsain. On rigole au contraire, parce qu'il se fait avoir par les deux femmes qui sont jalouses. Je pense que Magali s'est fait un film de la série et je pense, comme beaucoup de comédiens, qu'elle ne regarde que ses scènes et pas les autres", a Répondu Jean-Luc Azoulay.

Ça ne se passait pas très bien

Il a ensuite rappelé que c'est son ancienne employée qui avait pris la décision de partir, car il ne souhaitait pas la payer davantage. Et concernant les différences de traitement qu'il y aurait entre les acteurs, il a confié : "C'est son jugement, c'est une série de la TNT, elle ne paie pas très cher. C'est normal qu'Hélène ou encore Nicolas soient payés plus qu'elle ! Dans tous les films ou séries, c'est comme ça. Il y a les vedettes et les gens qui ont des seconds rôles et qui ont moins de jours de tournages surtout. Le commissariat est une action annexe. Elle s'est vue ailleurs, peut-être qu'elle n'a pas assez regardé la série."

Enfin, Jean-Luc Azoulay a admis auprès de nos confrères qu'il voyait très peu Magali Semetys. "Mais je sais qu'elle avait des problèmes aussi avec d'autres comédiens. Ça ne se passait pas très bien. Mais ça, c'est leur problème pas le mien. Elle était mal dans sa peau, je pense. Qu'elle n'aime pas la série, c'est son droit. Qu'elle trouve les scénarios nuls, c'est son droit. Honnêtement, ça ne me touche pas beaucoup. L'important est que les gens regardent la série. J'aime bien Magali et je suis triste qu'elle soit dans cette situation, mais on ne l'a pas virée. Elle a décidé de partir", a-t-il conclu.