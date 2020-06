Les Mystères de l'amour : Une actrice dénonce les "différences de traitement"

Les fans des Mystères de l'amour sont sous le choc. Dans l'épisode diffusé sur TMC, le 7 juin, il a été annoncé que la capitaine Marie Dumont avait demandé sa mutation dans le Sud. Les téléspectateurs ont donc compris que Magali Semetys quittait la série. Face aux nombreuses interrogations du public, l'actrice s'est exprimée sur Facebook.

Elle a tout d'abord rappelé qu'elle interprétait la capitaine Marie Dumont "depuis la saison 6, c'est-à-dire depuis janvier 2014". De cette expérience, Magali Semetys retient beaucoup de bons moments, elle a donc remercié le producteur Jean-Luc Azoulay de lui avoir donné cette jolie opportunité. "Vous comprendrez donc que ce départ ne s'est pas fait sur un coup de tête. Certains d'entre vous me connaissent, j'aime les choses claires, transparentes et équitables. Et j'ai surtout besoin de 'donner un sens' à tout ce que je fais et entreprends. Depuis environ un an, plusieurs choses ne me convenaient plus dans la série, des scénarios aux conditions de travail en passant par les aspects humains et les différences de traitement. J'en ai donc fait part à la prod' afin de clarifier certains aspects importants pour moi. Après discussion, nous avons décidé d'un commun accord qu'une collaboration n'était plus possible", a-t-elle poursuivi.

Magali Semetys ne pouvait entrer dans les détails, "du moins pour l'instant". Elle a simplement ajouté qu'elle se devait de prendre cette décision pour respecter la femme libre et indépendante qu'elle est. Très vite, ses fans lui ont apporté tout leur soutien et l'ont félicitée d'avoir pris cette décision si la situation ne lui convenait plus. Pour l'heure, Jean-Luc Azoulay n'a pas encore réagi à sa publication.