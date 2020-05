Les Mystères de l'amour, les comédiens masqués : un tournage très particulier

Les Mystères de l'amour est la première série française à avoir repris ses tournages ! Dès le 13 mai 2020, Jean-Luc Azoulay et ses équipes ont tout mis en place pour assurer la suite des aventures d'Hélène, Laly ou encore Nicolas. La crise sanitaire étant toujours d'actualité, c'est dans un contexte particulier que tout ce petit monde s'est retrouvé.

En effet, un dispositif de sécurité a été préparé par la production et le groupe TF1, comme l'expliquait d'ailleurs Jean-Luc Azoulay à Télé-Loisirs. "Sur le plateau, tout le monde aura des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, tout le monde respectera une distanciation sociale. (...) Les comédiens n'enlèveront leur masque que pour tourner. Ils en mettront un autre après la prise." Ainsi, les répétitions des différentes scènes de la prochaine saison ont été réalisées en appliquant assidûment toutes ces mesures barrières. Fort heureusement, cette nouvelle façon de tourner n'a pas entaché leur bonheur de reprendre leurs rôles respectifs, comme le confirment leurs larges sourires sur les photos de notre diaporama.

TMC a refermé la saison 22 des Mystères de l'amour dimanche 24 mai avec l'épisode Futurs incertains au cours duquel le personnage de Nicolas s'est effondré, probablement en raison d'un malaise cardiaque. Un final qui a enregistré un joli score d'audience puisque 696 000 téléspectateurs étaient réunis devant les écrans.

Qu'on se rassure, Nicolas, figure historique de la fiction, ne devrait pas faire ses adieux à ses camarades puisque son interprète, Patrick Puydebat, était bel et bien présent lors des derniers tournages. Sur les images, il apparaît en convalescence et reçoit la visite de ses amis, sans oublier Hélène bien évidemment. Il faudra attendre début juin pour découvrir cette 23e saison "post-confinement" à l'antenne, centrée autour de l'épidémie. "Il y aura eu une ellipse d'un mois et demi après le dernier épisode. Le début de cette nouvelle saison se déroulera quelques jours après la fin de l'épidémie. On en parlera. Comme nous, les personnages seront restés confinés plusieurs semaines", révélait à ce sujet Jean-Luc Azoulay.