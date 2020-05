Les Mystères de l'amour : Le coronavirus au coeur de la prochaine intrigue

Les téléspectateurs ont bon espoir de retrouver un semblant de normalité du côté de leurs rendez-vous télévisuels. En effet, à compter du 11 mai prochain, les affaires reprennent pour les chaînes et leurs équipes de production. En plus de la reprise des magazines de divertissements, ce sont les tournages de fictions qui vont pouvoir renaître. À commencer par Les Mystères de l'amour. Son créateur Jean-Luc Azoulay l'a confirmé : la suite des aventures d'Hélène, Nicolas ou encore Laly sera en préparation dès le lendemain du déconfinement annoncé par Emmanuel Macron.

Reste que de nombreuses mesures de sécurité sont à prévoir. Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, Jean-Luc Azoulay a levé le voile sur ce qui les attend, ses comédiens et lui. "Sur le plateau, tout le monde aura des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, tout le monde respectera une distanciation sociale. (...) Les comédiens n'enlèveront leur masque que pour tourner. Ils en mettront un autre après la prise. Ils ne prendront pas les transports en commun, on leur paiera le taxi ou on ira les chercher", explique-t-il.

Comme nous, les personnages seront restés confinés

Dans cet esprit, le roi des sitcoms précise que plus aucune scène de baisers ne sera incorporée au scénario. Des règles strictes qui n'entachent toutefois en rien l'enthousiasme des acteurs à l'idée de reprendre le chemin des tournages. "Ils sont tous contents de reprendre, ça leur manquait. Ils commençaient à en avoir assez d'être chez eux."

Pourtant, ces derniers n'en ont pas fini avec les affaires de coronavirus. En effet, Jean-Luc Azoulay annonce l'arrivée prochaine d'une nouvelle intrigue centrée autour de l'épidémie. "Il y aura eu une ellipse d'un mois et demi après le dernier épisode que nous en avons en stock. Le début de cette nouvelle saison se déroulera quelques jours après la fin de l'épidémie. On en parlera. Comme nous, les personnages seront restés confinés plusieurs semaines." Une nouvelle histoire sur mesure pour l'une des comédiennes, à savoir Carole Dechantre. Et pour cause, elle a vécu la crise sanitaire au plus près en étant infectée par le Covid-19.

La diffusion de la nouvelle saison est attendue dès le début du mois de juin.