Carole Dechantre guérie du coronavirus : la comédienne a eu "très peur"

Elle est passée par toutes les émotions. Hélas, Carole Dechantre ne répétait pas le scénario d'un épisode de la série Les Mystères de l'amour... mais se frottait à la vraie vie, à la terrible pandémie du coronavirus. Comme elle le révélait le 20 mars sur son compte Instagram, masque de protection vissé au visage, la comédienne de 46 ans s'est battue contre le Covid-19. Mais de cette lutte, elle en est ressortie en forme – et espérons-le, immunisée. Sur la chaîne CNews, elle raconte ces longues heures passées dans le doute.

Bien sûr que j'ai eu peur

"J'ai eu des difficultés respiratoires, j'ai fait une complication pulmonaire, détaille-t-elle le 8 avril 2020 à Jean-Marc Morandini. J'ai fait une pneumonie. J'ai eu des lésions dans les tissus des poumons et maintenant je suis guérie." Confinée en Suisse, Carole Dechantre était heureusement bien entourée. Ses enfants étaient là, non loin d'elle, son mari lui "préparait des petits plats" et les médecins la suivaient à distance, tous les jours par téléphone. "Bien sûr que j'ai eu peur, précise-t-elle toutefois. J'ai eu peur de louper le moment où il fallait aller à l'hôpital ou pas, parce qu'on ne sait jamais."

Le parcours du combattant

Les établissements médicaux ont hélas jalonné son parcours. Le coronavirus n'est malheureusement pas le premier mal à tester la santé de l'actrice. Comme elle le dévoilait en juin 2019, Carole Dechantre a affronté quatre cancers de la peau, dont elle est toujours ressortie victorieuse. "J'ai effectivement mené pas mal de combats dans ma vie au niveau de la santé, se souvient-elle. Déjà, j'étais une enfant malade et j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, donc j'ai pas mal de pratique en combat de maladie." Espérons que la suite soit un peu plus clémente pour l'héroïne des Mystères de l'amour, déjà bien éprouvée par la vie...