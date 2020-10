Patrick Puydebat : Baisers fougueux à Caroline, Carole Dechantre ose les épaules dénudées

Patrick Puydebat est tombé à pic pour "piquer le coeur" de Caroline pour reprendre les mots de MC Solaar. Sa Caroline à lui, elle est blonde, près de vingt ans les séparent et ils filent le parfait amour depuis plus de cinq ans maintenant. Ils l'ont prouvé samedi 10 octobre 2020 en fricotant en public en marge de la troisième édition du Festival international des séries de Cannes.

En effet, le comédien et l'assistante de production pour la télévision ont été aperçus dans les rues de la ville du Sud en train d'échanger des baisers fougueux, sous les regards distraits des autres membres du casting des Mystères de l'amour, Sébastien Roch et Xavier Delarue. Plus tard, c'est sur le tapis rouge que le couple, qui a quitté son cocon à la campagne, a fait sensation. En tenue de soirée, Patrick et Caroline sont arrivés bras dessus, bras dessous devant les photographes, partageant des regards très complices.

Patrick Puydebat était donc invité sur la Croisette pour défendre la série qu'il porte depuis de longues années maintenant, Les Mystères de l'amour. Et il n'était pas le seul puisque ses partenaires à l'écran Elsa Esnoult, Sébastien Roch, Xavier Delarue, Carole Dechantre et Laure Guibert avaient eux aussi fait le déplacement.

Programmé au départ au printemps dernier, Cannes Séries avait été le premier des festivals du moment à être reporté à cause de l'épidémie de coronavirus. Six mois plus tard, le festival créé en 2018 a réussi à se mettre en place. Pour ce faire, un système inédit a été instauré, à savoir celui de la projection virtuelle. Étant donné que les salles ne peuvent accueillir autant de festivaliers qu'elles voudraient, il est possible de suivre en temps réel les séries les 10 séries en compétition (dans la limite des places disponibles) en s'inscrivant en ligne. Une grande première !

Festival Cannes Séries, jusqu'au 14 octobre 2020 au Palais des festivals et des congrès de Cannes