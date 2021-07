Patrick Puydebat avec sa belle Magali et son beau-fils : photo de leur vacances

Le 8 juillet dernier, Patrick Puydebat s'était confié sur sa rencontre avec Magali lors d'une interview pour le magazine Gala. C'est à Bruxelles que leurs regards se sont croisés pour la première fois, mais ce n'est que plus tard que le destin les a de nouveau réunis. "À la veille du premier confinement, je l'ai recroisée par hasard à Paris et je lui ai proposé de nous rejoindre chez moi en Normandie. J'avais également invité un couple d'amis. Elle est venue avec son fils Mattéo, qui vient d'avoir 14 ans. C'est parti comme ça", avait confié l'acteur.

Incroyable mais vrai, c'est grâce à l'attaque d'un bélier qu'ils ont fini par se rapprocher ! "C'est un animal qui n'est pas dangereux d'ordinaire, mais ce jour-là, il l'a blessée au bras droit. Et ce qui n'était qu'un incident est devenu un problème handicapant. Elle s'est fait opérer et encore aujourd'hui, elle ne peut toujours pas exercer son métier. Forcément, ça nous a rapprochés : au fil du temps, on s'est attachés l'un à l'autre, et l'été dernier, nous nous sommes déclarés." Depuis, les tourtereaux nagent toujours dans le bonheur et songent au mariage.