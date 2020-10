Patrick Puydebat et sa fiancée Magali : il raconte leur confinement arrosé

Samedi 10 octobre 2020, dans le cadre de la nouvelle édition du Festival international des séries de Cannes, Patrick Puydebat a fait sensation en s'affichant avec sa compagne. Il faut dire qu'il n'a pas hésité à l'embrasser fougueusement devant les photographes. De passage dans le Sud, il a aussi parlé d'elle lors d'une interview accordée à Nice Matin, dans son édition papier du week-end.

Patrick Puydebat est un homme amoureux. Sa relation avec Caroline (ils étaient pacsés) est terminée et la star des Mystères de l'amour roucoule désormais avec Magali avec qui il a été confiné. Un moment difficile financièrement pour le comédien comme il l'a fait savoir à nos confrères. Mais avec Magali à ses côtés, il a aussi vécu un confinement synonyme de bons moments. Il explique : "J'ai eu de la chance, car j'ai vu le vent venir, je vis à la campagne, on était un couple d'amis et ma fiancée, en mode piscine-barbecue. On l'a peut-être trop bien vécu, on risquait plus la cirrhose que le coronavirus (rires)." Alors comme ça, Patrick Puydebat et Magali seraient fiancés ?

Pendant le confinement, Patrick Puydebat a partagé sur Instagram plusieurs de ces bons moments passés avec ses amis et sa chérie. On pouvait notamment le voir se plaindre du fait qu'elle ne cessait de lui piquer ses lunettes de vues. On a aussi pu regarder sa compagne lui couper les cheveux. Une séquence dans laquelle on découvrait qu'elle était dentiste et qu'elle aimait prendre l'apéro puisqu'il déclarait : "Non seulement, je me fais couper les cheveux par une dentiste, qui vient de prendre l'apéro, c'est un détail non négligeable. Et elle a le culot de me dire : 'T'inquiète pas, c'est la pleine lune, ils repousseront plus vite.' Heureusement que les tournages ne reprennent pas avant le mois de mai."