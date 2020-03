Patrick Puydebat épuisé par sa compagne Caroline : "J'en peux plus..."

Depuis sa maison de campagne, Patrick Puydebat semble plutôt bien vivre le confinement imposé par le gouvernement. D'autant plus qu'il s'y trouve avec sa chérie, Caroline, avec qui il file le parfait amour depuis plus de six ans maintenant.

Et leur relation a tellement évolué qu'ils en viennent chacun à se piquer leurs affaires, enfin surtout la jolie blonde d'après l'incontournable Nicolas dans Les Mystères de l'amour. À travers une vidéo postée sur son compte Instagram, le comédien de 48 ans a fait savoir, avec humour bien sûr, qu'il n'en pouvait déjà plus du confinement. Et pour cause, Caroline "n'arrête pas de (lui) piquer (s)es lunettes..." Cette petite remarque a en tout cas bien fait rire ses fidèles abonnés qui lui ont souhaité du courage. "On va tous devenir fous", "Encore 5 semaines !", "Et oui dans un couple on partage tout, même les lunettes !", peut-on lire.

Si Patrick Puydebat commence tout doucement à craquer, il a toutefois la chance de se trouver dans sa maison en Normandie, où il peut profiter de son grand extérieur avec ses onze animaux. Eh oui, il est l'heureux propriétaire de quelques moutons et d'un chat, sans oublier les quatre poulets offerts par sa complice de toujours, Hélène Rollès. Qui plus est, même s'il ne le dit pas dans sa publication, Patrick Puydebat est fou de Caroline, avec qui il est pacsé depuis plus de cinq ans maintenant. Près de vingt ans séparent les deux tourtereaux, mais aucune importance pour le couple qui a réussi à développer une belle complicité comme en témoignent les nombreuses photos de son quotidien...