Hélène Rollès agacée par Patrick Puydebat : ce qui la dérangeait au début

La génération qui a connu les séries AB Productions a probablement réservé sa soirée. Mercredi 22 janvier 2020, TMC diffuse le documentaire Dorothée, Hélène et les garçons : Génération AB Productions. Le public découvrira notamment les coulisses du show porté par Hélène Rollès. Interrogée par Télé Loisirs, l'actrice de 53 ans a évoqué sa relation un peu compliquée avec son partenaire Patrick Puydebat (Nicolas) au début.

Entre les deux stars, qui ont entretenu une courte romance, le courant n'est pas immédiatement passé. Un détail agaçait en effet quelque peu Hélène Rollès lors du tournage d'Hélène et les garçons : "J'étais extrêmement sérieuse alors qu'il était plus dilettante, il s'endormait sur le plateau, on passait notre temps à l'attendre... C'était absolument infernal !" Mais, au fil du temps, Patrick Puydebat et elle ont fini par s'apprivoiser. Elle assure avoir finalement découvert un homme qui "humainement, est extraordinaire".

Aujourd'hui, Hélène Rollès et Patrick Puydebat sont très proches. En cas de coup dur, ils savent donc qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre : "Si j'ai une baisse de moral, je l'appelle, et vice versa. D'ailleurs, je peux compter sur n'importe qui dans la bande. On a vécu cette aventure unique ensemble et nous en sommes liés pour la vie."

C'est lors d'une interview pour Voici, réalisée fin décembre, que celui qui interprète actuellement Nicolas dans Les Mystères de l'amour avait révélé qu'Hélène et lui ont vécu une petite histoire. "Après des débuts conflictuels, la réalité a fini par rattraper la fiction. Mais bon, on était jeunes, il y a prescription, maintenant...", expliquait-il.