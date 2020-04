Patrick Puydebat et sa compagne Caroline : relooking alcoolisé et hilarant

Confinement oblige, les Français sont obligés de rester chez eux et les commerces non indispensables sont fermés. Nombreux sont donc ceux qui s'improvisent coiffeurs afin que leur moitié ne ressemble pas à Robinson Crusoé. Mais le résultat n'est pas toujours concluant. Sandro de Koh-Lanta peut en témoigner. Et Patrick Puydebat également, sans doute.

L'acteur des Mystères de l'amour (TMC) a partagé une nouvelle publication le 7 avril 2020. En vidéo, il a dévoilé que sa compagne Caroline, qui est dentiste, avait pris la décision de lui couper les cheveux. "Non seulement, je me fais couper les cheveux par une dentiste, qui vient de prendre l'apéro c'est un détail non négligeable. Et elle a le culot de me dire : 'T'inquiète pas, c'est la pleine lune, ils repousseront plus vite.' Heureusement que les tournages ne reprennent pas avant le mois de mai", explique-t-il pendant que sa chère et tendre s'occupe de sa chevelure. Et, à la fin, on la voit même boire (avec modération) son verre. Un moment qui a bien fait rire ses abonnés.