Sandro (Koh-Lanta) dégoûté : sa compagne Julie a "flingué" son look capillaire

Le confinement peut créer quelques tensions au sein des couples. Sandro l'a bien compris ce mercredi 25 mars 2020. L'ancien candidat de Koh-Lanta a fait savoir à sa communauté qu'il avait besoin d'un petit rafraîchissement capillaire. Mais forcément, ne pouvant se rendre au salon de coiffure, c'est chez lui qu'il s'est offert un nouveau look. Du moins, c'était l'idée.

En effet, via sa story Instagram, Sandro a expliqué que c'est sa compagne, Julie, qui s'est chargée de jouer les coiffeuses d'un jour. Un nouveau rôle que la future maman aurait mieux fait de décliner. Et pour cause, le résultat est tout simplement... raté. "Elle m'a flingué", a même lâché Sandro avant de dévoiler quelques photos de sa coupe. Et il est vrai que le style n'est pas très moderne, rappelant curieusement celui de Jean Reno dans les films Les Visiteurs. Si l'histoire ne dit pas comment cette journée haute en couleur s'est terminée pour les amoureux, l'ex-aventurier a malgré tout tenu à alerter la gent masculine. "Les gars, rangez vos chaussettes sales, videz le lave-vaisselle, pissez pas à côté... Un jour, elle te fera payer", a-t-il inscrit avec humour.

Qu'on se rassure, Sandro et Julie ne sont pas près de se quitter pour si peu. D'autant plus qu'ils attendent impatiemment leur premier enfant. Le 10 février dernier, le jeune homme a dévoilé le sexe et le prénom du bébé. Et c'est donc une petite fille qui va bientôt rejoindre leur famille, une petite princesse qui répondra au doux nom de Rafaella. Après la fin de son aventure Koh-Lanta, Sandro avait annoncé avoir envie de devenir papa très rapidement. Il lui aura fallu deux années pour finalement réaliser son rêve.