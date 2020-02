Sandro (Koh-Lanta) : Il révèle le sexe et le prénom de son futur bébé

Une heureuse nouvelle que Sandro a partagée avec ses fans pour la première fois en décembre dernier. Les deux futurs parents ont pris la pose, casquette vissée sur la tête, avec les mentions "Mom" et "Dad" et, en prime, des échographies en main.

Depuis la fin de son aventure Koh-Lanta, Sandro avait annoncé avoir envie de faire un bébé le plus rapidement possible. Il aura fallu deux années aux amoureux pour finalement attendre un heureux événement. Le couple se prépare activement pour l'arrivée de sa petite merveille et s'apprête à vivre la plus grisante des aventures : la parentalité.