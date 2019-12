Koh-Lanta Cambodge : Un candidat emblématique bientôt papa

Les animaux sauvages, les piqûres de moustique et les épreuves à base de poteaux ne lui feront plus jamais peur. Sandro, successivement pilier des Sokka puis des Bokor dans la 17e saison de Koh-Lanta – remportée par Frédéric –, s'apprête à vivre une grande aventure : celle de la paternité. Sur son compte Instagram, le jeune vendeur automobile a annoncé la nouvelle, avec sa compagne Julie, de manière très originale. Les deux futurs parents ont pris la pose, casquette vissée sur la tête avec les mentions "Mom" et "Dad". En prime, des échographies en main. "Cette année, la vie m'a offert le plus beau des cadeaux d'anniversaire", écrit la jeune femme. Félicitations à l'heureux couple.

C'est une surprise... mais pas vraiment. A l'époque où Sandro quittait l'aventure Koh-Lantha Cambodge, il expliquait à Télé 7 Jours n'avoir qu'une idée en tête : "faire un bébé très vite". Il aura donc fallu deux années et beaucoup de patience pour voir cette ambition intime se réaliser.

L'aventurier et sa compagne se sont rencontrés avant le tournage de Koh-Lanta grâce à des amis communs. "On s'est mis à discuter sur les réseaux sociaux et l'on s'est trouvé plein d'affinités : le sport, les belles voitures, le cinéma, les animaux...", expliquait-il, des coeurs dans les yeux. Julie, qui a craqué pour son côté "bavard" et "enjoliveur", attend désormais l'arrivée de leur premier enfant. Une petite famille qui promet de vivre la vie à mille à l'heure !