Patrick Puydebat "pas frais" lors de son casting pour Hélène et les garçons : étonnantes révélations 30 ans plus tard

Patrick Puydebat collabore depuis près de 30 ans maintenant avec le producteur Jean-Luc Azoulay. C'est ce dernier qui l'a révélé au grand public, en le recrutant dans sa sitcom culte Hélène et les garçons en 1992 pour jouer le personnage de Nicolas. À l'époque, Patrick Puydebat était un jeune homme seulement âgé de 20 ans, qui débutait à peine dans le milieu de la comédie. "Je venais de passer six mois aux Cours Florent, je débarquais, c'était mon premier casting", a-t-il d'ailleurs confié dans Ça commence aujourd'hui ce mercredi 5 avril 2023.

Et à ce propos, Paytrick Puydebat a un souvenir bien précis, malgré la grosse soirée qu'il venait de passer et qui s'est terminée... au petit matin. "J'ai dû revenir parce que les premiers essais étaient un peu spéciaux", a-t-il avoué, intriguant. "J'avais oublié que j'avais un casting, et j'étais partie à une fête au Bourget, c'était des fêtes technos, une rave party sauvage. Ce qui était d'ailleurs non autorisé à l'époque. Et je n'étais pas frais", a-t-il ensuite reconnu.

Vous ne voulez pas vous laver les cheveux ?

Patrick Puydebat n'était tellement pas en état de passer son casting qu'il a songé à ne pas y aller. Heureusement, ses amis étaient là pour le convaincre de changer d'avis. "J'étais avec les copains dans la voiture, on traverse la pleine Saint-Denis où étaient les studios d'AB à l'époque. 'C'est pas là ton casting demain ?', et je dis : 'Vous avez vu l'heure ? On est demain !'. Et je ne voulais pas y aller parce que je n'étais pas disposé mais ils ont insisté", a raconté l'acteur. Patrick Puydebat a donc bien auditionné pour le rôle de Nicolas, laissant une drôle d'impression. "Le lendemain, la directrice de casting m'a dit : 'On aimerait bien vous revoir mais, vous ne voulez pas vous laver les cheveux ?'. On avait dansé douze heures donc bon...", s'est-il souvenu, amusé.

Pour son second rendez-vous, Patrick Puydebat avait alors fait les choses bien. Il s'est même présenté "endimanché" à son casting. La suite, on la connaît. L'acteur est devenu Nicolas, un personnage que personne n'a oublié, surtout pas Faustine Bollaert qui l'a d'ailleurs appelé ainsi en pleine émission, et qu'il interprète toujours encore aujourd'hui dans Les Mystères de l'amour.