"Oh la honte !" : Faustine Bollaert commet une bourde face à Patrick Puydebat, l'animatrice embarrassée

Comme tous les débuts d'après-midis, Faustine Bollaert donne rendez-vous aux téléspectateurs de France 2 pour son émission Ça commence aujourd'hui. Après une semaine très émouvante placée sous le signe de la santé mentale, et avec un témoignage qui a tout particulièrement bouleversé l'animatrice, c'est un peu plus de légèreté qui est cette fois proposée dans le programme. Ce mercredi 5 avril notamment, Faustine Bollaert faisait un saut dans le passé et recevait sur son plateau des personnalités qui ont marqué toute une génération, à savoir Princesse Erika, Michael Jones, Jacky et Patrick Puydebat.

C'est le chanteur Michael Jones qui a commencé à se livrer le premier, revenant sur le grand succès qu'il a rencontré dans les années 90, surtout lorsqu'il a formé un trio avec Jean-Jacques Goldman et Carole Fredericks. Ensemble, ils avaient alors sorti deux albums studio et deux albums live. "Quel a été votre plus grand souvenir à trois ?", s'est alors demandée Faustine Bollaert, sans se rendre compte de la connotation que pouvait avoir sa phrase. "Ça, ça peut être mal interprété", lui a d'ailleurs souligné Michael Jones qui, lui, l'avait bien relevée. Troublée, Faustine Bollaert a alors fini par commettre une drôle de bourde.

Je ne veux pas l'entendre aujourd'hui...

"Alors oui, je me suis entendue le dire, j'ai vu les yeux espiègles de Nicolas derrière et en dix secondes je me suis dit que tout ça était de très mauvais goût", a-t-elle déclaré, là encore, sans prendre conscience de ses propos. Car la femme de Maxime Chattam venait d'appeler Patrick Puydebat par le prénom de son personnage culte d'Hélène et les garçons. "Alors, je ne veux pas entendre 'Nicolas' aujourd'hui", lui a donc adressé le principal intéressé avec humour. Aussitôt, l'animatrice s'est alors confondue en excuses. "Je vous ai appelé Nicolas pardon ! Oh la honte ! Bah ouais mais je suis des années 90 les gars, pardon. Pardon Patrick. J'étais tout à fait génération AB, veuillez m'excuser Patrick", a-t-elle martelé, confuse.