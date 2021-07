Cannes 2021 : Delphine Wespiser et Alicia Aylies très décolletées et en transparence

Les stars ont défilé dans leurs plus beaux habits, mardi 13 juillet sur la Croisette. A l'occasion de la montée des marches du long-métrage Aline, le biopic de Valérie Lemercier librement inspirée de la vie de Céline Dion, plusieurs célébrités ont retenu l'attention. Les Miss France 2011 et 2017, Delphine Wespiser et Alicia Aylies ont misé sur des robes de bal somptueuses, très décolletées et transparentes et qui flattaient leurs silhouettes. Alicia Aylies a joué les femmes fatales dans une robe fendue très sexy faite de dentelle et d'organza noir, qui laissait apparaître ses jambes et le galbe de ses fesses.

Quant à Delphine Wespiser, l'Alsacienne a préféré des tons neutres, en arborant une jolie robe beige pâle signée Christophe Guillarmé qui mettait en valeur sa poitrine. Devant les photographes, elle s'est amusée à faire virevolter sa longue traine pour un effet sensuel.

Isabelle Huppert a également fait une apparition remarquée. L'actrice de 68 ans portait une robe noire surmontée d'une pièce à manches longues serties de brocards et de coutures verts, qui faisait ressortir sa chevelure de feu. Bien évidemment, Valérie Lemercier était présente pour la projection de son film. La réalisatrice était habillée d'une robe scintillante dorée.

Côté VIP étrangers, le réalisateur Mohammed Al Turki et sa femme Karen Wazen ont sorti le grand jeu ! Le couple était assorti en noir et blanc. Le top modèle brésilien Isabeli Fontana a également frappé fort avec une toilette argentée de Rami Kadi, faite de cristaux et de perles. Sans oublier Coco Rocha, qui a joué avec les photographes dans sa robe bordeaux, les cheveux tressés et rangés en chignon sur le haut de la tête.