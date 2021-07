Cannes 2021 : Mylène Farmer divine en robe corset, sa silhouette parfaite fait sensation !

Membre du célèbre et très select' jury de la 74e édition du Festival de Cannes, Mylène Farmer a, cette année, pris son rôle à coeur. Sur les tapis rouges, comme sur les marches du festival, cette dernière a indéniablement apporté une touche de glamour.

Pour preuve durant cette édition, celle qui a involontairement snobé un événement a vraisemblablement misé sur des couleurs qui ne lui ont pas fait défaut. Lundi 5 juillet 2021, à l'occasion du traditionnel dîner du jury, cette dernière avait opté pour un look casual blanc et noir. Habillée d'un pantalon à rayures, signé Ann Demeulemeester et d'une blouse noire de chez JW Anderson, elle ne pouvait qu'être parfaitement habillée. Ensuite, lors du dîner Chopard, l'interprète de Désenchantée avait misé sur un look monochrome noir qui se composait d'un haut en dentelle sans manches du styliste Olivier Theyskens et d'un pantalon signé Alexander McQueen.

En rouge et noir

Pour le lancement de la 74e édition du Festival de Cannes, Mylène Farmer n'a résolument pas fait les choses à moitié. En effet, pour la première soirée du festival, la chanteuse avait décidé de jouer la carte de la sensualité en arborant une longue robe rouge transparente qui laissait entrevoir ses sous-vêtements noirs. Plus tard, lors de la conférence de presse des jurés, Mylène Farmer avait une nouvelle fois craqué pour sa couleur fétiche en optant pour une robe rouge vif ajourée en maille de coton de la marque LHD. Et il faut avouer qu'elle était totalement ravissante face aux photographes. Mais le 10 juillet dernier, sur la Croisette, tout porte à croire que l'amie de Mélanie Laurent avait envie de faire grimper la température. Vêtue d'une longue robe noire à bustier, fendue jusqu'en haut de sa cuisse gauche et signée Ann Demeulemeester... Mylène Farmer était à tomber !

C'est pourquoi, pour la fin de cette édition du Festival de Cannes, Mylène Farmer est apparue aux côtés du jury totalement renversante. Respirant l'élégance, cette dernière était vêtue d'une robe noire en velours, très chic. Avec sa taille parfaitement marquée grâce à un corset intégré et sa robe à traine qui laissait parfaitement voir ses jolies jambes, elle était tout bonnement divine sur le red carpet. Un véritable sans-faute !