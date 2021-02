Capucine Anav : "Petite poitrine, côtes trop voyantes", photo non retouchée pour révéler son complexe

Ce mercredi 3 février 2021, Capucine Anav s'est ouverte comme jamais à ses abonnés, sur Instagram. La belle brune de 29 ans a évoqué un sujet qui la touche particulièrement : son complexe. Et elle en a profité pour passer un messages aux personnes qui la suivent.

C'est en 2012 que Capucine Anav a été révélée au grand public, dans Secret Story 6. Très vite, elle s'est fait une place dans le coeur de nombreux Français qui la suivent depuis. La compagne de Victor se plaît à partager certaines de ses aventures sur les réseaux sociaux. Mais s'il y a une chose qu'elle n'aime pas faire, c'est se dévoiler en bikini. Et elle a expliqué pour quelle raison sur Instagram.

Ses abonnés ont tout d'abord pu découvrir une photo sur laquelle elle pose en maillot de bain deux pièces, allongée près de la mer, sur une plage de sable fin de Punta Cana, un chapeau au niveau du visage pour la protéger du soleil. Une photo qui paraît simple pour les internautes, mais qui veut dire beaucoup pour Capucine Anav. "Il fallait que je vous dise... Pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant neuf ans, vous aurez remarqué qu'il est assez rare que je poste des photos de moi en maillot de bain 2 pièces. Du moins, des photos naturelles non retouchées. La raison est simple, et surtout personnelle : je me suis toujours trouvé trop maigre", a tout d'abord confié l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8).

Ce qui compte au final c'est d'accepter son propre reflet

Très vite, Capucine Anav a précisé qu'elle ne souffrait d'aucun problème de santé ou d'anorexie. C'est simplement sa morphologie et elle ne pourra jamais changer cela. "Aujourd'hui, j'ai atteint une certaine maturité pour vous en parler, sans artifice et à surtout a coeur ouvert. Nous avons tous des complexes qui nous sont propres, et la haine sur les réseaux sociaux, que l'on soit une personnalité publique ou pas, est souvent un frein dans la volonté de s'exposer tel que l'on est. (...) Votre soutien infaillible depuis toutes ces années et les expériences de la vie m'ont aidé à prendre confiance en moi et à en parler aujourd'hui en postant cette photo", a-t-elle poursuivi.

Comme toute le monde, la jeune femme a des failles et ne le cache plus. Car sur les réseaux sociaux, on peut facilement faire croire que l'on est heureux ou bien dans sa peau grâce à des retouches. Mais elle ne souhaite plus qu'Instagram lui dicte la définition de la beauté et elle souhaiterait qu'il en soit de même pour les personnes qui la lisent. "Certains me trouvent jolie, d'autres non, mais ce qui compte au final c'est d'accepter son propre reflet et c'est mon cas aujourd'hui. Cette photo a plus d'un an, je l'ai gardée dans mon téléphone sans jamais la poster à cause de ma petite poitrine et mes cotes trop voyantes. Ma pudeur m'oblige a ne pas poster ce genre de contenu régulièrement, même si a ce jour, je suis fière de vous avoir ouvert mon coeur", a conclu Capucine Anav.