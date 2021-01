Capucine Anav en couple avec Victor : jolie pin-up pour l'anniversaire de son amoureux

Je suis très heureuse

Très discrète sur cette nouvelle relation, Capucine avait ainsi confié à Gala en juillet 2020 avoir refait sa vie mais ne pas vouloir dévoiler l'identité de son homme. "J'ai quelqu'un dans ma vie. Je suis très heureuse, très épanouie, mais je veux protéger notre relation au maximum. (...) Mon copain n'a pas l'habitude d'être exposé et ça me va très bien. J'ai appris de mes expériences passées et ma philosophie, c'est désormais : 'Vivons heureux, vivons cachés"."

Photographiés dans le bois de Boulogne à l'été 2020 en train de s'embrasser par le magazine Public, Capucine serait en couple avec un jeune homme originaire de Lyon travaillant dans la finance. Victor serait en effet conseiller en gestion du patrimoine chez Predictis, un courtier français spécialisé dans les solutions patrimoniales. Avantage non négligeable, son compagnon serait millionnaire et profiterait de voyages luxueux aux quatre coins du monde. Un prince décidément très charmant...