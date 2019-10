Capucine Anav : Taclée après une remarque déplacée, elle réagit

Une maladresse qu'elle aurait pu voir venir... Dimanche 13 octobre, Capucine Anav s'exprimait sur son compte Snapchat et évoquait divers cosmétiques pour la chevelure. Parlant d'une produits pour des cheveux secs à base d'huile d'argan, elle a fait une comparaison très gênante. La réaction des internautes ne s'est pas fait attendre : elle s'est immédiatement fait tacler sur les réseaux sociaux.

La jeune femme de 28 ans a en effet parlé d'un produit "très bien pour les cheveux secs", ajoutant "qui sont un peu crépus, un peu comme un balai à chiottes, pardon de l'expression". Bien que ce message ne signifie pas que Capucine Anav soit raciste, ses propos n'en restent pas moins extrêmement maladroits. L'ex-star de télé-réalité devenue comédienne aurait dû comprendre par elle-même ce que cette expression avait d'offensant, voire de raciste.

La demoiselle s'est donc rapidement attiré les foudres des internautes. "Dire que nos cheveux ressemblent à un balai à chiottes est un manque de respect à toute une communauté" ; "Oser comparer nos cheveux à un 'balai à chiottes'... Mais meuf, nos cheveux ont plus de prestance que toi" ou encore "Les cheveux crépus, c'est magnifique et c'est une identité de chez nous, on est fiers d'avoir des cheveux crépus", pouvait-on lire rien que sur Twitter.

Il ne faut pas du tout le prendre personnellement

La compagne d'Alain-Fabien Delon a pris acte des critiques et remarques concernant sa comparaison, mais, malheureusement, elle s'est d'abord enfoncée dans sa réaction et ses explications. "Bon, attention, je vais peser mes mots parce que sinon ça va encore faire polémique. Vous êtes là à dire : 'Nous on est trop fiers de nos cheveux, t'as un problème avec nos cheveux'. Non vous n'êtes pas très fiers, sinon vous ne perdriez pas votre temps à écrire ce genre de commentaires. Justement, vous êtes en train de vous afficher en fait. Justement, on dirait que vous n'assumez pas et que vous avez limite honte, n'écrivez pas ce genre de commentaires...", a-t-elle répondu sur Snapchat.

Face à la polémique qui prenait de plus en plus d'ampleur, Capucine Anav a finalement publié une autre vidéo avec de véritables excuses, cette fois. "Mal m'exprimer, ça m'arrive assez souvent malheureusement. Je tiens à m'excuser parce que je voulais blesser personne. Quand j'ai dit les cheveux crépus, c'était pas du tout le message que je voulais faire passer concernant les cheveux des personnes métis. Au contraire, je trouve ça sublime, magnifique. Il ne faut pas du tout le prendre personnellement, le tourner comme ça, je voulais juste dire les cheveux très secs et je me suis mal exprimée", a-t-elle consenti.