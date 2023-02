Carla Bruni-Sarkozy en Jordanie : voyage spectaculaire en famille avec Giulia et Nicolas, magnifiques photos

Des instants précieux en famille

Encore de beaux souvenirs que la jeune Giulia pourra garder dans un coin de sa tête. Depuis sa naissance en octobre 2011, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ont à coeur d'ouvrir le plus possible la petite fille au monde et lui inculquer des valeurs importantes à leurs yeux. Et à tous ceux qui se demandent de qui tient la jeune fille, la réponse est connue. Si elle pousse la chansonnette comme sa maman, elle a aussi hérité des qualités de son célèbre papa : "Giulia ressemble beaucoup à Nicolas : elle a beaucoup d'énergie et de charme" révélait Carla Bruni. Un charme qu'elle tient aussi (et sûrement) de la chanteuse.