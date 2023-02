Carla Bruni Sarkozy : Son adorable fille Giulia concentrée en plein recueillement, la chanteuse émue

Petite dernière et seule fille de la grande famille recomposée de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni , la jeune Giulia (11 ans) a eu le privilège de suivre ses parents dans leur voyage à l'étranger cette semaine. Et elle n'est pas allée n'importe où : ce dimanche, sa mère l'a en effet filmée en train de déposer un petit papier plié en quatre sur le mur des lamentations, à Jérusalem.

Si la chanteuse a, comme toujours, dissimulé le visage de sa fille en ne filmant qu'une partie de sa tête, on peut cependant voir que celle-ci est toujours aussi blonde, et qu'elle semble concentrée sur sa tâche. Un voyage pour la paix, que Carla Bruni a légendé de jolie manière : "Notre Père qui êtes aux Cieux, faites que les hommes cessent de se tuer en votre nom". Une phrase traduite en deux langues (italien et anglais), par l'ex-First Lady, comme elle le fait sous la plupart de ses publications.