Diaporama : Carla Bruni Sarkozy : Son adorable fille Giulia concentrée en plein recueillement, la chanteuse émue

2 / 25

Carla Bruni et Nicolas Sarkozy sont partis en Israel pour les vacances. Carla Bruni et son mari Nicolas Sarkozy - Personnalités à la soirée "Women In Motion" par Kering au Château de la Castre lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE