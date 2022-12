Carla Bruni fête ses 55 ans : belle photo complice avec son fils Aurélien Enthoven, très nostalgique

Ce vendredi 23 décembre, Carla Bruni fête ses 55 ans. Il est loin de le temps où la belle Italienne régnait sur les podiums avec d'autres top comme Naomi Campbell ou Claudia Schiffer. Mais alors que Bella Hadid, qui lui ressemble tant, vient d'être élue mannequin de l'année à la cérémonie des Fashion Awards de 2022, Carla Bruni prouve qu'à 55 ans, elle est toujours aussi divine. Devenue maman de deux enfants, elle les rend heureux et fiers. Et si la petite Giulia, sa fille avec Nicolas Sarkozy est encore bien trop jeune pour avoir ses propres réseaux sociaux, son fils aîné Aurélien Enthoven, fruit de la relation passée entre l'essayiste Raphaël Enthoven, s'est emparé de son compte Instagram pour lui souhaiter son anniversaire.

Un message des plus sobres puisque le jeune homme de 21 ans, qui a déjà fait ses débuts dans le mannequinat, a simplement mis un emoji gâteau et un coeur. Mais le choix de photo d'Aurélien Enthoven est adorable. On peut voir sur un beau cliché en noir et blanc, Carla Bruni aux côtés de son petit garçon, qui portait alors des lunettes de vue, lui montrer quelque chose. Et même si Aurélien semble bouder, leur complicité mère-fils saute aux yeux (voir le diaporama). Une complicité qui n'a fait que devenir d'autant plus forte au fil des années. Et Aurélien Enthoven marche même dans les pas de sa célèbre maman en défilant pour Versace, comme elle l'avait fait il y a quelques années.

Aurélien Enthoven n'est plus un coeur à prendre

Et la chanteuse est tout simplement sa première fan. Interrogée par le magazine Gala sur ce moment très particulier, elle n'a pas tari d'éloges sur cette première expérience réussie. "Ça m'a enchantée. Ce n'est pas son métier de défiler, avait-elle expliqué. Mais, comme tous les jeunes gens, il n'est pas contre se faire un peu d'argent de poche pour partir en voyage avec ses copains ou avec son amoureuse [Defne Demirdelen, ndlr]. Et puis, évidemment, ça l'amuse et il y a rencontré plein de gens." Côté vie privée, Aurélien Enthoven est en couple avec sa petite amie Defne. Le couple est plutôt discret sur les réseaux sociaux. Si le jeune homme a pensé à l'anniversaire de sa maman, il n'est pas le seul puisque l'épouse de l'ancien président français a reçu de nombreux messages sur Instagram, parmi lesquels ceux d'Emmanuelle Alt, Olivier Rousteing ou encore Farida Khelfa et Naomi Campbell.