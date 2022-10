Bella Hadid en string apparent pour ses 26 ans avec son chéri Marc Kalman et sa soeur Gigi

Dimanche 9 octobre à New-York, alors qu'elle était persuadée de se rendre dans un restaurant pour un dîner en amoureux avec son compagnon Marc Kalman, Bella Hadid a été étonnée de voir que ses proches lui avaient réservé un anniversaire surprise pour ses 26 ans. Si elle a été pris de court, elle s'était tout de même mise sur son 31 pour son chéri. La top model était notamment parée d'une sublime robe noire transparente au string apparent, d'une veste en cuir ainsi que d'une magnifique paire de talons aiguilles et d'une charmante pochette.

Une tenue plutôt osée, qui est finalement à l'image du mannequin. En effet, ce n'est pas la première fois, loin de là, que la soeur de Gigi - qui était d'ailleurs présente à cet anniversaire surprise mais sans Leonardo DiCaprio - fait sensation dans des looks dénudés. Il suffit d'observer sa prestation au défilé Stella McCartney à la Fashion Week de Paris le 3 octobre dernier pour s'en rendre compte. La jolie brune dévoilait alors sa poitrine dans une robe beige moulante et transparente face à Tina Kunakey et Carla Ginola qui quant à elles portaient des vêtements bien plus chauds à leur arrivée à l'événement.

Une référence dans son domaine

Quelques jours auparavant, Bella Hadid subjuguait déjà les observateurs de la Fashion Week, à l'occasion du défilé Coperni. Elle s'était dévoilée presque nue, ne portant qu'un string chair, avant de se retrouver, en l'espace de quelques secondes, recouverte par une espèce de poudre blanche, pulvérisée à l'aide d'un spray par trois hommes. Une étrange substance qui s'était figée sur les formes de la modèle avant de se transformer en une robe sexy et minimaliste, aux épaules dénudées et fendue au niveau des jambes. Un moment très marquant, qui pourrait très certainement rester gravé dans l'Histoire de la mode.

Bella Hadid ne fait donc pas dans la demi-mesure. Pour rappel, elle est une référence mondiale dans le domaine du mannequinat. Elle a notamment défilé pour les plus grande marques comme Chanel, Givenchy et Victoria's Secret et a été élue plus belle femme du monde en octobre 2019 par un chirurgien esthétique.