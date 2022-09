Leonardo DiCaprio très proche de Gigi Hadid : cette photo qui met le feu à la Toile !

Leonardo DiCaprio semble avoir envie de rapidement se remettre de sa récente rupture avec Camila Morrone. La star d'Hollywood a vécu près de cinq ans avec le sublime mannequin américain de 25 ans, mais il y a quelques jours de cela, le couple a annoncé la fin de leur belle histoire. Pas de quoi plomber le moral de l'acteur de 47 ans qui aurait déjà sa prochaine cible dans le viseur et ce n'est autre qu'un des mannequins les plus célèbres de la planète, Gigi Hadid. Très récemment, on apprenait qu'un rapprochement était en train de s'effectuer ces derniers jours entre eux..

"On les a vu traîner ensemble avec d'autres personnes. Ça fait seulement quelques semaines depuis sa rupture. Depuis, il est souvent avec des amis et avec sa famille", nous apprenait une source, mais les échos étaient assez contradictoires, puisque d'autres affirment que Gigi Hadid n'est pas plus intéressée que ça. "Ils sont amis, mais elle ne veut pas d'une romance avec lui pour le moment", assure un autre proche des deux stars, mais après les rumeurs de rapprochement des derniers jours, il semblerait que tout ceci se confirme si l'on en croit les dernières informations et surtout la dernière photo dévoilée par le Daily Mail.

Leo et Gigi très proches lors d'une soirée à New York

Sur une photo exclusive mise en ligne par le média britannique, on peut voir Leonardo DiCaprio en pleine conversation avec Gigi Hadid et les deux stars semblent très proches. D'après les informations de nos confrères, ils se trouvaient tous les deux à une fête organisée par des amis communs à New York lundi soir. C'est un petit évènement puisqu'il s'agit de la toute première photo des deux ensemble depuis que les rumeurs d'un rapprochement sont sorties dans la presse.

Les choses semblent donc se préciser et suite à la diffusion de cette photo, une source proche des stars a indiqué qu'ils y allaient tranquillement. "DiCaprio n'est pas quelqu'un qui passe d'une relation à une autre. Il ne saute pas sur tout ce qui bouge. Ils prennent leur temps", précise la source au magazine Page Six.