Leonardo DiCaprio séparé de Camila Morrone : l'acteur se rapproche d'un mannequin très célèbre...

C'est une blague qui fait le tour des réseaux sociaux depuis la séparation entre Leonardo DiCaprio et sa dernière copine en date, Camila Morrone. L'acteur américain sortirait uniquement avec des filles âgées de moins de 25 ans et cette dernière ayant atteint la limite, il se devait de rompre avec elle. Une petite blague, mais qui rappelle tout de même que l'interprète de Titanic n'a toujours pas trouvé la femme de sa vie et à 47 ans aujourd'hui, tout le monde épie ses moindres faits et gestes pour savoir si le beau Leo a retrouvé l'amour. D'après les dernières rumeurs, il se pourrait bien que celui qui s'est lancé dans un nouveau business en France récemment ne soit plus très loin de se recaser.

La rupture avec Camila Morrone a véritablement surpris tout le monde, mais Leonardo DiCaprio ne s'en laisserait pas compter et d'après les dernières informations sorties par le magazine américain People, le grand copain de Jennifer Lawrence se rapprocherait beaucoup d'une autre star ces derniers temps. Visiblement très attiré par les mannequins, lui et la célèbre Gigi Hadid serait "en train d'apprendre à se connaître", selon la publication, qui se base sur le témoignage d'une personne bien informée. Selon leurs informations, l'acteur oscarisé serait très intéressé par le profil de la soeur de Bella Hadid et pourrait donc se lancer dans une opération séduction au cours des prochaines semaines.

Des informations contradictoires sur leur relation

"On les a vu traîner ensemble avec d'autres personnes. Ça fait seulement quelques semaines depuis sa rupture. Depuis, il est souvent avec des amis et avec sa famille", ajoute la source à People. Néanmoins, il faut rester prudent avec cette histoire puisqu'à l'heure actuelle, Leonardo et Gigi ne sont pas en couple et des informations contradictoires sont sorties concernant leur relation. D'après le journal américain Us Weekly, le mannequin de 27 ans n'aurait pas montré d'intérêt envers l'ex de Bar Refaeli. "Ils sont amis, mais elle ne veut pas d'une romance avec lui pour le moment", assure une source au magazine. Sans compter que des rumeurs de rapprochement avec un autre mannequin avaient émergé il y a quelques jours. Leonardo DiCpario aurait craqué pour un sublime mannequin ukrainien de 22 ans nommé Maria Beregova.

Rien d'officiel donc pour l'heure, mais il se pourrait bien que l'ex compagne de Zayn Malik, avec qui elle a eu une petite fille prénommée Khai, se rapproche beaucoup de Leonardo DiCaprio ces derniers temps.